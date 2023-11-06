В Украине запретили салюты и фейерверки: детали закона

Народный депутат Евгения Кравчук отметила, что исключением являются пиротехнические средства класса F1, "самые тихие и безопасные".

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В Украине вступил в силу закон, который запрещает использовать и распространять большинство салютов, фейерверков и петард. Об этом сообщила народный депутат, заместитель председателя комитета по вопросам Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике Евгения Кравчук.

"Страна просыпается после очередной ночи обстрелов, чтобы начать новый день. 621 день войны. Точно не время, и еще долго будет не время, для петард и фейерверков", — отмечает депутат.

Исключениями, по словам Кравчук, являются пиротехнические средства класса F1, "самые тихие и безопасные".

Запретили несколько классов пиротехнических изделий: какие именно

Поэтому с сегодняшнего дня, 6 ноября, запрещается использование фейерверков (пиротехнических изделий, предназначенных для использования во время развлекательных мероприятий) классов F2, F3 и F4.

Кроме того, в Украине запретили и продажу и передачу любым способом фейерверков классов F2, F3 и F4.

Кравчук отметила, что также не разрешено продавать и передавать любым способом фейерверки класса F1 лицам, не достигшим 16-летнего возраста.

Поддержали 250 нардепов: детали законопроекта о запрете пиротехники

Напомним, еще 16 августа 2022 года на сайте Верховной Рады сообщили, что 250 народных депутатов приняли за основу законопроект о запрете пиротехники в Украине.

Авторы документа (среди них — Юлия Овчинникова, Кира Рудик, Елена Криворучкина и Мария Мезенцева) предлагали запретить использование, продажу и передачу фейерверков, салютов и петард.

Также в законопроекте говорилось о проведении любых мероприятий с использованием пиротехнических изделий и взрывчатых веществ.

Также 29 декабря 2022 года начальник Национальной полиции Украины Игорь Клименко напомнил о запрете использования пиротехнических средств во время празднования Нового года.

Кроме того, еще несколько лет назад украинцев попросили отказаться от использования пиротехники. Спасатели призвали тех, кто все-таки решит покупать фейерверки и петарды, делать это только в специализированных магазинах.

Напомним, ранее в полиции рассказали, почему не "ловят" любителей фейерверков. Согласно Административному кодексу, полиция лишь следит за тем, чтобы пиротехника продавалась с сертификатами качества.