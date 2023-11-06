В Україні заборонили салюти та феєрверки: деталі закону

Народна депутатка Євгенія Кравчук зазначила, що вийнятком є піротехнічні засоби класу F1, "найтихіші та найбезпечніші".

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В Україні набрав чинності закон, який забороняє використовувати та розповсюджувати більшість салютів, феєрверків та петард . Про це повідомила народна депутатка, заступниця голови комітету з питань Верховної Ради з гуманітарної та інформаційної політики Євгенія Кравчук.

"Країна прокидається після чергової ночі обстрілів, щоб почати новий день. 621 день війни. Точно не час, і ще довго буде не час, для петард та феєрверків", — наголошує депутатка.

Винятками, за словами Кравчук, є піротехнічні засоби класу F1, "найтихіші та найбезпечніші".

Заборонили кілька класів піротехнічних виробів: які саме

Тож відсьогодні, 6 листопада, забороняється використання феєрверків (піротехнічних виробів, призначених для використання під час розважальних заходів) класів F2, F3 та F4.

Окрім того, в Україні заборонили й продаж та передавання будь-яким способом феєрверків класів F2, F3 й F4.

Кравчук наголосила, що також не дозволено продавати та передавати будь-яким способом феєрверки класу F1 особам, які не досягли 16-річного віку.

Підтримали 250 нардепів: деталі законопроєкту про заборону піротехніки

Нагадаємо, ще 16 серпня 2022 року на сайті Верховної Ради повідомили, що 250 народних депутатів ухвалили за основу законопроєкт про заборону піротехніки в Україні.

Автори документа (серед них — Юлія Овчинникова, Кіра Рудик, Олена Криворучкіна та Марія Мезенцева) пропонували заборонити використання, продаж та передавання феєрверків, салютів й петард.

Також у законопроєкті йшлося про проведення будь-яких заходів із використанням піротехнічних виробів та вибухових речовин.

Також 29 грудня 2022 року начальник Національної поліції України Ігор Клименко нагадав про заборону використання піротехнічних засобів під час святкування Нового року.

Крім того, ще кілька років тому українців попросили відмовитись від використання піротехніки. Рятувальники закликали тих, хто все-таки вирішить купувати феєрверки та петарди, робити це лише у спеціалізованих магазинах.

Нагадаємо, раніше у поліції розповіли, чому не "ловлять" любителів феєрверків. Згідно з Адміністративним кодексом, поліція лише стежить за тим, щоб піротехніка продавалася із сертифікатами якості.