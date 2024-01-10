Предприниматель пытался украсть из бюджета 1,3 млрд грн: какую схему придумал (фото, видео)

По информации следствия, только за два года подозреваемые безосновательно получили из бюджета 200 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость.

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Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя, который организовал незаконную схему с помощью которой пытался украсть более 1,3 миллиарда гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По информации следствия, подозреваемые фиктивно трудоустраивали людей с инвалидностью, что позволяло им безосновательно получать возмещение НДС и оформлять дополнительные льготы для бизнеса.

Фото: Нацполиция

В незаконной схеме участвовали 15 предприятий в Киевской, Винницкой и Черкасской областях. В СБУ говорят, что подозреваемые предлагали за деньги лицам с инвалидностью трудоустроиться в компании. Впрочем они не ходили на работу и никак не были привлечены к ней.

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Между тем предприниматель отчитывался, что у него более половины штатных работников являются льготной категорией населения. Это бы позволило ему получить от госбюджета более 1,3 млрд гривен возмещения, впрочем правоохранители разоблачили схему быстрее.

Фото: Нацполиция

Отмечается, что во время следствия было проведено 24 обыска, во время которых изъяли доказательства такой незаконной деятельности. Расследование ведут по факту легализации имущества и злоупотребления служебным положением.

Организатору схемы планируют объявить подозрение и избрать меру пресечения. За содеянное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.

В Нацполиции говорят, что в течение 2021-2023 годов подозреваемые безосновательно получили из бюджета 200 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость.

Напомним, в конце декабря в Киевской городской прокуратуре сообщили, что арестовали чиновника Минобороны который причастен к сделке на 1,5 миллиарда гривен. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Также недавно СБУ разоблачила в Одесской области судью, который за деньги помог уклониться от службы более тысячи мужчинам. Сообщалось, что за неправомерную выгоду он принимал решения, которые позволяли уклонистам выезжать из Украины.