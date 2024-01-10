Предприниматель пытался украсть из бюджета 1,3 млрд грн: какую схему придумал (фото, видео)
По информации следствия, только за два года подозреваемые безосновательно получили из бюджета 200 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость.
Правоохранители разоблачили столичного предпринимателя, который организовал незаконную схему с помощью которой пытался украсть более 1,3 миллиарда гривен бюджетных средств. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации следствия, подозреваемые фиктивно трудоустраивали людей с инвалидностью, что позволяло им безосновательно получать возмещение НДС и оформлять дополнительные льготы для бизнеса.
В незаконной схеме участвовали 15 предприятий в Киевской, Винницкой и Черкасской областях. В СБУ говорят, что подозреваемые предлагали за деньги лицам с инвалидностью трудоустроиться в компании. Впрочем они не ходили на работу и никак не были привлечены к ней.
Между тем предприниматель отчитывался, что у него более половины штатных работников являются льготной категорией населения. Это бы позволило ему получить от госбюджета более 1,3 млрд гривен возмещения, впрочем правоохранители разоблачили схему быстрее.
Отмечается, что во время следствия было проведено 24 обыска, во время которых изъяли доказательства такой незаконной деятельности. Расследование ведут по факту легализации имущества и злоупотребления служебным положением.
Организатору схемы планируют объявить подозрение и избрать меру пресечения. За содеянное ему грозит до 12 лет заключения с конфискацией имущества.
В Нацполиции говорят, что в течение 2021-2023 годов подозреваемые безосновательно получили из бюджета 200 млн грн возмещения налога на добавленную стоимость.
Напомним, в конце декабря в Киевской городской прокуратуре сообщили, что арестовали чиновника Минобороны который причастен к сделке на 1,5 миллиарда гривен. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Также недавно СБУ разоблачила в Одесской области судью, который за деньги помог уклониться от службы более тысячи мужчинам. Сообщалось, что за неправомерную выгоду он принимал решения, которые позволяли уклонистам выезжать из Украины.