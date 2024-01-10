Підприємець намагався вкрасти з бюджету 1,3 млрд грн: яку схему придумав (фото, відео)

За інформацією слідства, лише за два роки підозрювані безпідставно отримали з бюджету 200 млн грн відшкодування податку на додану вартість.

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Правоохоронці викрили столичного підприємця, який організував незаконну схему за допомогою якої намагався вкрасти понад 1,3 мільярда гривень бюджетних коштів. Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За інформацією слідства, підозрювані фіктивно працевлаштовували людей з інвалідністю, що дозволяло їм безпідставно отримувати відшкодування ПДВ та оформляти додаткові пільги для бізнесу.

Фото: Нацполіція

У незаконній схемі брали участь 15 підприємств у Київській, Вінницькій та Черкаських областях. У СБУ кажуть, що підозрювані пропонували за гроші особам з інвалідністю працевлаштуватися у компанії. Втім вони не ходили на роботу та ніяк не були залучені до неї.

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Тим часом підприємець звітував, що у нього більше половини штатних працівників є пільговою категорією населення. Це б дозволило йому отримати від держбюджету понад 1,3 млрд гривень відшкодування, втім правоохоронці викрили схему швидше.

Фото: Нацполіція

Зазначається, що під час слідства було проведено 24 обшуки, під час яких вилучили докази такої незаконної діяльності. Розслідування ведуть за фактом легалізації майна та зловживання службовим становищем.

Організатору схеми планують оголосити підозру та обрати запобіжний захід. За скоєне йому загрожує до 12 років ув’язнення із конфіскацією майна.

У Нацполіції кажуть, що протягом 2021-2023 років підозрювані безпідставно отримали з бюджету 200 млн грн відшкодування податку на додану вартість.

Нагадаємо, наприкінці грудня у Київській міській прокуратурі повідомили, що заарештували чиновника Міноборони який причетний до оборудки на 1,5 мільярда гривень. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі.

Також нещодавно СБУ викрила на Одещині суддю, який за гроші допоміг ухилитися від служби більше тисячі чоловікам. Повідомлялося, що за неправомірну вигоду він ухвалював рішення, які дозволяли ухилянтам виїжджати з України.