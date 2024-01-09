Допоміг понад 1000 ухилянтам: на Одещині викрили суддю (фото)

За інформацією слідства, незаконну діяльність підозрюваний вів з квітня 2022 року. Наразі триває розслідування, судді загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Related video

В Одеській області викрили суддю, який за гроші допомагав військовозобов’язаним утікачам незаконно виїжджати за кордон. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.

За інформацією слідства, махінаціями займалися у Білгород-Дністровському міськрайонному суді. Підозрюваний суддя ухвалював рішення, які дозволяли утікачам покидати територію України.

Фото: СБУ Фото: СБУ

За таку послугу чоловіки платили 3,5 тисячі доларів. У СБУ кажуть, що незаконну діяльність вели ще з квітня 2022 року та за цей час підозрюваний допоміг втекти понад 1000 ухилянтам.

Важливо

Посилення мобілізації: в НБУ розповіли, чи каратимуть ухилянтів (відео)

Як вияснило слідство, у суді за гроші ухвалювали рішення про те, що у військовозобов’язаного чоловіка начебто проживають неповнолітні діти за кордоном. Далі "клієнти" могли ухилитися від мобілізації й виїхати з території України.

Фото: СБУ Фото: СБУ

Зазначається, що посередником у такій схемі був адвокат. Він шукав чоловіків, які хотіли виїхати з України та саме через нього чоловіки передавали гроші за "допомогу". Свої послуги підозрювані пропонували через Instagram та Facebook. Для цього вони публікували відповідні оголошення.

Фото: СБУ

Правоохоронці задокументували отримання хабаря суддею, наразі йому повідомили про підозру. За надання таких "послуг" підозрюваний може сісти за ґрати на 10 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, у Києві викрили чиновника часів до Революції Гідності, який допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. Так, утікачі могли виїхати з України як водії автобуса за 7 тисяч доларів. Тепер організатору схеми загрожує від 7 до 9 ув’язнення.

Також нещодавно пркиордонники викрили десятьох чоловіків, які намагалися втекти з України човном до Молдови. За такий "квиток" кожен з них мав заплатити по 5 тисяч доларів.