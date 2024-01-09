Допоміг понад 1000 ухилянтам: на Одещині викрили суддю (фото)
За інформацією слідства, незаконну діяльність підозрюваний вів з квітня 2022 року. Наразі триває розслідування, судді загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна.
В Одеській області викрили суддю, який за гроші допомагав військовозобов’язаним утікачам незаконно виїжджати за кордон. Про це повідомляють у пресслужбі СБУ.
За інформацією слідства, махінаціями займалися у Білгород-Дністровському міськрайонному суді. Підозрюваний суддя ухвалював рішення, які дозволяли утікачам покидати територію України.
За таку послугу чоловіки платили 3,5 тисячі доларів. У СБУ кажуть, що незаконну діяльність вели ще з квітня 2022 року та за цей час підозрюваний допоміг втекти понад 1000 ухилянтам.Важливо
Як вияснило слідство, у суді за гроші ухвалювали рішення про те, що у військовозобов’язаного чоловіка начебто проживають неповнолітні діти за кордоном. Далі "клієнти" могли ухилитися від мобілізації й виїхати з території України.
Зазначається, що посередником у такій схемі був адвокат. Він шукав чоловіків, які хотіли виїхати з України та саме через нього чоловіки передавали гроші за "допомогу". Свої послуги підозрювані пропонували через Instagram та Facebook. Для цього вони публікували відповідні оголошення.
Правоохоронці задокументували отримання хабаря суддею, наразі йому повідомили про підозру. За надання таких "послуг" підозрюваний може сісти за ґрати на 10 років з конфіскацією майна.
Нагадаємо, у Києві викрили чиновника часів до Революції Гідності, який допомагав чоловікам ухилятися від мобілізації. Так, утікачі могли виїхати з України як водії автобуса за 7 тисяч доларів. Тепер організатору схеми загрожує від 7 до 9 ув’язнення.
Також нещодавно пркиордонники викрили десятьох чоловіків, які намагалися втекти з України човном до Молдови. За такий "квиток" кожен з них мав заплатити по 5 тисяч доларів.