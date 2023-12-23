Оборудка на 1,5 млрд грн: чиновника Міноборони заарештували без права внесення застави

У Київській міській прокуратурі повідомили про запобіжний захід та керівнику ГУ Міноборони. Щонайменше до 19 лютого нового року він перебуватиме під вартою.

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Керівника одного з головних управлінь Міноборони, який причетний до оборудки на 1,5 мільярда гривень на закупівлі артилерійських снарядів для ЗСУ, заарештували. Йому обрано запобіжний захід — тримання під вартою без права внесення застави. Про це заявила речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець в ексклюзивному коментарі РБК-Україна.

Максимець заявила, що суд обрав керівнику ГУ Міноборони запобіжний захід — перебування під вартою без права внесення застави щонайменше до 19 лютого 2024 року.

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Що відомо про схему на 1,5 млрд гривень

За даними слідства, посадовець у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів для українських захисників. Але тоді бюджетні кошти не були переказані на рахунки спецекспортера.

Він також знехтував контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером.

Ба більше, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 мільярда гривень. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором із виробником.

Зловмиснику загрожує до 15 років за гратами.

Додамо, що до 2 лютого 2024 року під вартою залишатиметься і ексголова Верховного суду Всеволод Князєв. Про це раінше повідомили у Вищому антикорупційному суді (ВАКС). Суму застави було знову зменшено вшосте.

2 жовтня 2023 року стало відомо про рішення, яке ухвалили судді ВАКС для заохочення викривачів корупції. Зокрема, постановили виплатити 13 мільйонів гривень експодатківцю з Києва, який співпрацював із прокурорами САП.