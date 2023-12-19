"Це була імітація": генерал-майор СБУ озвучив нові деталі прослуховування у Залужного (відео)

Віктор Ягун нагадав, що під час нарад у головнокомандувача ЗСУ працює спецобладнання, яке блокує роботу будь-яких записувальних пристроїв.

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Пристрій для прослуховування, знайдений у кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, найімовірніше, був імітацією. Про це заявив генерал-майор запасу СБУ Віктор Ягун в ефірі "Радіо Свобода".

Як вважає Ягун, ситуацію створили для провокації — щоб потім вкинути фейковий аудіозапис із нібито розмовами головкому.

"Наскільки мені відомо, (у прослуховування. — Ред.) не було засобів не тільки для запису, а й елементів живлення. Тобто це була імітація пристрою, який, можливо, було закладено для якихось інших дій, не для запису", — наголосив генерал.

Найімовірніше, на думку Ягуна, планували за певний час опублікувати фейкові аудіозаписи, сформовані за допомогою штучного інтелекту, в якому голосом Валерія Федоровича нібито знову порушуватиметься тема протистоянь політичної та військової влади в Україні.

"Напевно, це вигідно ворогові", — підсумував генерал.

За словами Ягуна, приміщення, в яких відбуваються засідання Генштабу, постійно перевіряють, а в кабінеті Залужного стоїть спеціальна апаратура, яка блокує будь-які записувальні пристрої.

Що відомо про знайдене в Залужного прослуховування

Нагадаємо, 17 грудня стало відомо, що в робочому кабінеті головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного знайдено пристрій для прослуховування. Згідно з інформацією, виявлені пристрої зчитування інформації виготовлені з елементів невстановленого зразка, що не дає змоги ідентифікувати, хто і для чого або кого встановив їх.

Крім того, у Генштабі ЗСУ повідомили, що заховане обладнання також знайшли в кабінетах співробітників апарату забезпечення діяльності головнокомандувача.

Український журналіст Юрій Бутусов заявив, що мікрофони пристрою — саморобного виробництва. При цьому весь персонал, за інформацією Бутусова, який мав доступ до цих приміщень, проходить перевірку на поліграфі.

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Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров 12 грудня прокоментував питання можливої відставки Валерія Залужного. Міністр сказав, що він і головком "завжди жартують" над цією темою.

Фокус раніше писав про загибель у селі Чайки Геннадія Частякова, помічника Валерія Залужного. Йому подарували на день народження набір із шістьма бойовими гранатами.