Шпигуни з РФ чи розбірки політиків: кому вигідне "прослуховування" Залужного

Російська агентура мріє отримати дані про планування операцій ЗСУ, але кабінети Генштабу — не найпростіше місце для злому. Режимні об'єкти щодня перевіряють кілька служб. Фокус дізнався, хто може стояти за організацією такої складної операції.

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Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний і його помічник Костянтин Бушуєв стали об'єктами спостереження. У неділю, 17 грудня, у них у кабінетах знайшли пристрої для прослуховування.

Служба безпеки України уточнила, що прослуховування знайшли не в кабінеті, а в одному з приміщень, де міг працювати Залужний. Технічний засіб не працював, слідів збору даних і передавання аудіозаписів не виявили.

Паралельно колишня заступниця міністра оборони України Ганна Маляр зізнається, що військова таємниця неодноразово ставала публічною і "всі усвідомлюють ймовірність прослуховування і витоку інформації".

"Це завжди враховується при спілкуванні голосом. Але те, що в нас є зливи секретної інформації, скажімо, зі штабів — так", — говорила вона.

Головком реагує на повідомлення про прослуховування в його кабінеті пізніше за інших. Удень 18 грудня він заявив, що жучок поставили в приміщенні, де він мав працювати сьогодні о 7:00 ранку.

"Це приміщення і раніше використовувалося. Але перерва була досить суттєва. Тому це просто вже під мою зустріч, мабуть, готувалися", — пояснює генерал.

На запитання, чи міг хтось із Генштабу підкласти пристрій, він сказав: "Ні, з вухами вже давно не працюємо".

Як отримати доступ до кабінетів Генштабу ЗСУ?

Український журналіст Юрій Бутусов висунув власну версію події: у кабінеті головкома могли встановити саморобні пристрої. Це безпрецедентне порушення режиму безпеки, зробив він висновки.

За словами генерал-майора запасу СБУ Віктора Ягуна, є два методи прослуховування — стаціонарний і зовнішній. За першого потрібно отримати прямий доступ до каналів зв'язку, але в Україні такими правами і техзасобами наділені виключно співробітники СБУ.

Інший метод полягає в навмисному встановленні спеціальних пристроїв. У кабінети військових могли поставити просту китайську техніку, адже застосування апаратури для спецслужб давно б згадали у звітах.

Кабінети Генштабу ЗСУ — це режимний об'єкт, який щодня перевіряють кілька служб: охорона приміщення та військова контррозвідка. Серед помічників Валерія Залужного є представник СБУ для ефективної комунікації між відомствами, додає Ягун.

Експерт бачить в історії з прослуховуванням елемент тиску на Валерія Залужного, але утримується від оцінок, кому це потрібно.

"Хочуть легалізувати дані, які б дискредитували Залужного. Хтось спеціально поставив таку штуку і найближчим часом ми побачимо сформовану штучним інтелектом х***нь із голосом Залужного", — пояснює фахівець.

"Російський слід" або внутрішні розбірки: кому потрібно підставити Залужного?

Під час повномасштабної війни Росія кратно посилила процес впровадження агентів в українські органи влади, включно з вищим військовим командуванням. У Генштаб могли пробратися російські шпигуни, вважає експерт із питань безпеки, генерал-лейтенант Служби зовнішньої розвідки Василь Богдан.

"Ворог прагне отримати дані про планування військових операцій. Москву цікавить рівень партнерських стосунків із країнами, що надають Україні військову та фінансову допомогу", — пояснює він Фокусу.

У випадку із Залужним військова контррозвідка мала виявити і протидіяти агентурній мережі. Богдан упевнений, що знаходження жучків у кабінетах не пов'язані з можливими конфліктами у вищому військово-політичному керівництві.

Ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман вважає, що встановлення прослуховувального обладнання в кабінеті Залужного російською агентурою — це найгірший сценарій для України.

"Кабінети головкому під час війни щодня перевіряють. Вранці 17 грудня його теж перевіряли, там перебували військові, ніхто не міг проникнути просто так і щось встановити. Вранці 18 грудня процедуру повторили і раптом знайшли прослушку. Виходить, що встановили вночі, але кому це потрібно? Може, наші спецслужби перевіряють ефективність роботи тих, хто відстежує наявність прослуховувальних пристроїв? Хочеться вірити в такий варіант", — зауважує військовий.

Гетьман пропонує не йти в сферу політики, зокрема в обговорення про вплив на головкома опозиційних або провладних сил.

"Будь-який варіант, окрім внутрішніх перевірок, не дуже хороший для України загалом", — резюмував він.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров 12 грудня коментував питання можливої відставки Валерія Залужного. Міністр говорив, що він і головком "завжди жартують" над цією темою.

Фокус раніше писав про загибель у селі Чайки Геннадія Частякова, помічника Валерія Залужного. Йому подарували на День народження набір із шістьма бойовими гранатами.