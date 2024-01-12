Украинскому защитнику – украинскую форму! Как обеспечить армию, объясняет Александр Геращенко

Агентство "Государственный оператор тыла", опираясь на негативный опыт прошлых лет, будет снабжать ВСУ всем необходимым. Александр Геращенко, член Общественного антикоррупционного совета при Министерстве оброны Украины, объясняет, что прежде всего это: никаких предоплат.

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Уважаемые Украинцы, хочу проинформировать Вас об обеспечении нужд военнослужащих Вооруженных Сил Украины.

Планирование "тыловых закупок", в частности, военной обуви, одежды на 2024 год и порядок их проведения. Как известно, с 2024 года вопросами закупки амуниции, топлива, питания и других ресурсных вещей для военнослужащих будет заниматься агентство "Государственный оператор тыла".

То есть агентство будет проводить закупки за средства Министерства обороны Украины в интересах Вооруженных Сил Украины.

Однако мы не должны забывать негативный опыт и проблемы, которые возникали во время проведения закупок в течение 2022–2023 годов, когда зарубежным компаниям перечисляли предоплату, а они пропадали с деньгами. В таком случае Минобороны не получит продукцию, а получит дыру в бюджете.

Никаких предоплат однозначно, для начала надо вернуть средства, которыми уже мошенники за рубежом играют в покупке Отелей, Вилл, Апартаментов, Люксовых Авто, а это деньги, которые могли пойти на покупку дронов, пикапов для наших Военнослужащих.

Поэтому обязательно должны быть наши украинские производители, они на местах работают для победы и вкладывают душу и любовь для наших военнослужащих.

Требования для производителей поставляемой для армии продукции должны быть четкими, понятными и одинаковыми для всех, закупки должны быть систематизированы, их необходимо сделать прозрачными и минимизировать коррупционные риски.

"Бизнес и общественность имеют право знать и понимать:

Первое — каким квалификационным критериям должны отвечать поставщики вооруженных сил?

Второе, равные правила и права для украинских и иностранных предприятий. В том числе в сфере налогового, таможенного регулирования оплаты, критериев приемки готовой продукции, установлены временные рамки выполнения контрактов, а также процедуры признания форс-мажорных обстоятельств. Не может быть и не должно быть никаких преференций ни для кого.

И третье, это 100% прозрачности закупок".

Так, с учетом всех прошлых ошибок и предоставления помощи Агентству в ее деятельности мной было предложено создать рабочую группу, в состав которой войдут украинские производители легкой промышленности, члены Общественного антикоррупционного совета Министерства обороны Украины, представители агентства. Целью деятельности рабочей группы мы предлагаем конкретные шаги по преодолению коррупционных рисков, учитывая проведенную деятельность представителями Общественного антикоррупционного совета, а также учтем мнение украинских производителей.

Украинскому защитнику — украинскую форму!