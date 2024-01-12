Українському захиснику — українську форму! Як забезпечити військо, пояснює Олександр Геращенко

Агенція "Державний оператор тилу", спираючись на негативний досвід минулих років, буде забезпечувати ЗСУ всім необхідним. Олександр Геращенко, член Громадської антикорупційної ради при Міноброни України, пояснює, що насамперед це: ніяких передплат.

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Шановні Українці, хочу проінформувати Вас стосовно забезпечення потреб військовослужбовців Збройних Сил України.

Планування "тилових закупівель", зокрема, військового взуття, одягу на 2024 рік та порядок їх проведення. Як відомо, з 2024 року питаннями закупівлі амуніції, палива, харчування та інших ресурсних речей для військовослужбовців буде опікуватися агенція "Державний оператор тилу".

Тобто агенція буде проводити закупівлі за кошти Міністерства оборони України в інтересах Збройних Сил України.

Проте, ми не маємо забувати негативний досвід і проблеми, які виникали під час проведення закупівель протягом 2022–2023 років, коли закордонним компаніям перераховували передоплату а вони пропадали з грошима. В такому разі Міноборони не отримає продукцію, а отримає дірку в бюджеті.

Ніяких передоплати однозначно, для початку треба повернути кошти якими вже шахраї за кордоном граються в купівлі Готелів, Віл, Апартаментів, Люксових Авто, а це гроші, які могли піти на купівлю дронів, пікапів для наших Військовослужбовців.

Тому обов’язково повинні бути наші українські виробники, вони на місцях працюють задля перемоги та вкладають душу і любов для наших військовослужбовців.

Вимоги для виробників продукції, що постачається для армії, мають бути чіткі, зрозумілі й однакові для всіх, закупівлі мають бути систематизовані, їх необхідно зробити прозорими і мінімізувати корупційні ризики.

"Бізнес і громадськість мають право знати і розуміти:

Перше — яким кваліфікаційним критеріям мають відповідати постачальники збройних сил?

Друге, рівні правила і права для українських і іноземних підприємств. Зокрема у сфері податкового, митного регулювання оплати, критеріїв приймання готової продукції, встановленні часових меж виконання контрактів, а також процедури визнання форс-мажорних обставин. Не може бути і не має бути ніяких преференцій ні для кого.

І третє, це 100% прозорості закупівель".

Так, з метою врахування всіх минулих помилок та надання допомоги Агенції у її діяльності мною було запропоновано утворити робочу групу, до складу якої увійдуть українські виробники легкої промисловості, члени Громадської антикорупційної ради Міністерства оборони України, представники агенції. Мета діяльності робочої групи: ми пропонуємо конкретні кроки у подоланні корупційних ризиків, враховуючи проведену діяльність представниками Громадської антикорупційної ради, а також врахуємо думку українських виробників.

Українському захиснику — українську форму!