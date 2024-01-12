Бриллиантов на 14 млн гривен: в варшавском аэропорту у украинки обнаружили интересный багаж

Сообщается, что женщина двигалась из Армении в Бельгию. Всего у нее обнаружили 670 карат драгоценных камней, теперь ей грозит штраф.

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В Варшаве в аэропорту им. Фридерика Шопена разоблачили украинку, которая пыталась перевезти драгоценных камней на около 14 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Палаты налоговой администрации в Варшаве.

Отмечается, что женщина приехала в Польшу из Армении. Далее она планировала направиться в Бельгию. При себе она имела только ручную кладь и пыталась пройти контроль не задекларировав ценный багаж. Впрочем, сотрудники Таможенной и фискальной службы отправили ее на дополнительную проверку.

Фото: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Ручная кладь была ее единственным багажом, в ней во время проверки обнаружили бриллиантов весом около 670 карат или 134 грамма. Украинка предъявила документы, подтверждающие покупку драгоценных камней.

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В целом стоимость изъятых бриллиантов составляет более 1,5 миллиона злотых (около 14,2 млн гривен). Убытки для госбюджета в случае их продажи могли бы достичь 350 тысяч злотых. Теперь женщине грозит штраф.

Фото: Izba Administracji Skarbowej w Warszawie

Также в сообщении говорится, что в июле прошлого года в Польше обнаружили путешественника, который пытался незаконно перевезти ценных камень стоимостью более 950 тыс. злотых. Бриллианты, изумруды и рубины злоумышленник спрятал в носки и коробках с косметическими аксессуарами.

Напомним, в октябре прошлого года сообщалось, что украинка пыталась перевезти в Польшу более 67 килограммов янтаря. Он был спрятан в специально оборудованные хранилища автомобиля. Общая стоимость обнаруженной находки оценивалась в 870 тысяч злотых.

Также в декабре украинские пограничники сообщали, что в Волынской области контрабандисты с помощью дронов не только переправляли сигареты, но и следили за пограничниками.