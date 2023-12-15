На Волыни контрабандисты делали дроны и следили за пограничниками (видео, фото)

Как добавляют в управлении ГПСУ, о лицах, причастных к противоправной деятельности, проинформированы подразделения ТЦК, изучается возможность использования их навыков в противодействии вражеским войскам.

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В Волынской области контрабандисты организовали цех по производству дронов и использовали беспилотники для слежения за пограничными нарядами. Об этом Государственная пограничная служба сообщила в пятницу, 15 декабря.

"Технологический прорыв сделали волынские контрабандисты. Они использовали БПЛА не только для отправки сигарет за границу, но и для слежения за действиями пограничных нарядов", — говорится в сообщении.

В помещениях и хозяйственных постройках фигурантов обнаружили:

мотодельтаплан;

восемь беспилотных летательных аппаратов типа Самолет и Квадрокоптер;

более 2 тысяч пачек контрафактных табачных изделий;

черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, по информации ГПСУ, был найден целый цех по производству дронов, в частности линия 3D-принтеров, которые печатали детали к беспилотникам.

Изъятые дроны планируют передать подразделениям ГПСУ, выполняющим задачи в составе Сил обороны Украины.

Как добавляют в Западном региональном управлении Госпогранслужбы Украины-Западная граница, сейчас продолжается досудебное расследование и исследование навигационного оборудования изъятых летательных аппаратов.

"О лицах, причастных к противоправной деятельности, проинформированы подразделения ТЦК, изучается возможность использования их навыков в противодействии вражеским войскам", — добавляют в сообщении.

Фото: Госпогранслужба

Напомним, 14 декабря в ГПСУ сообщили, что на одном из участков фронта на Запорожском направлении российские захватчики атаковали позиции украинских пограничников FPV-дронами. Бойцы ГПСУ уничтожили вражеских "птичек" на подлете.