На Волині контрабандисти робили дрони та слідкували за прикордонниками (відео, фото)

Як додають в управлінні ДПСУ, про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи ТЦК, вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам.

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У Волинській області контрабандисти організували цех з виробництва дронів та використовували безпілотники для стеження за прикордонними нарядами. Про це Державна прикордонна служба повідомила у п’ятницю, 15 грудня.

"Технологічний прорив зробили волинські контрабандисти. Вони використовували БПЛА не лише для відправки цигарок за кордон, а й для стеження за діями прикордонних нарядів", — йдеться у повідомленні.

У помешканнях і господарських будівлях фігурантів виявили:

мотодельтаплан;

вісім безпілотних літальних апаратів типу Літак і Квадрокоптер;

понад 2 тисячі пачок контрафактних тютюнових виробів;

чорнові записи з доказами протиправної діяльності.

Крім того, за інформацією ДПСУ, було знайдено цілий цех із виробництва дронів, зокрема лінію 3D-принтерів, які друкували деталі до безпілотників.

Вилучені дрони планують передати підрозділам ДПСУ, що виконують завдання в складі Сил оборони України.

Як додають у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужбі України-Західний кордон, наразі триває досудове розслідування та дослідження навігаційного обладнання вилучених літальних апаратів.

"Про осіб, причетних до протиправної діяльності, проінформовано підрозділи ТЦК, вивчається можливість використання їхніх навичок в протидії ворожим військам", — додають у повідомленні.

Фото: Державна прикордонна служба

Нагадаємо 14 грудня в ДПСУ повідомили, що на одній з ділянок фронту на Запорізькому напрямку російські загарбники атакували позиції українських прикордонників FPV-дронами. Бійці ДПСУ знищили ворожих "пташок" на підльоті.