В Україні з 1 січня повернуть кримінальну відповідальність за контрабанду

Парламентарі ухвалили норми законодавства щодо суворішого покарання за здійснення контрабанди товарів та підакцизних товарів, а також недостовірне декларування.

Related video

Верховна Рада 9 грудня 2023 року ухвалила рішення підтримати запровадження кримінальної відповідальності за контрабанду. Внесено зміни до законопроєкту № 5420, який регулює відповідні норми.

Важливо

Контрабанда військового обладнання до Росії: в Іспанії заарештовано українців та росіян

За встановлений факт контрабанди підакцизних товарів кримінальна відповідальність почне діяти з 1 січня 2024 року. Стосовно контрабанди усіх інших товарів – з 1 липня 2024 року.

Норми передбачають пороги, з яких настає кримінальна відповідальність:

за статтею 2013 ("Контрабанда товарів") – вчинена у значному розмірі – якщо загальний показник вартості предметів контрабанди перевищує 6 710 000 грн і більше, у великому розмірі – 26 840 000 грн і більше;

за статтею 2014 ("Контрабанда підакцизних товарів") – вчинена у значному розмірі – якщо загальна вартість предметів контрабанди (окрім електричної енергії) перевищує 1 006 500 грн і більше, у великому розмірі – 2 013 000 грн і більше.

Кримінальна відповідальність передбачена з 1 липня 2024 року. Йдеться й стосовно порушення на певні суми, зокрема:

понад 15,14 млн грн – відповідальність від штрафу в 850 000 грн до позбавлення волі на 11 років з конфіскацією майна;

від 7,57 до 15,14 млн грн у вигляді штрафу від 170 до 425 000 грн.

Санкція від 340 тисяч гривень штрафу та до 6 років ув'язнення діятиме для порушення, які стосуються підакцизних товарів вартістю від 1,136 до 2,271 млн грн. Стосовно товарів, вартість яких становить понад 2,271 млн грн – від 1,275 млн грн штрафу до 12 років в'язниці з конфіскацією майна.

Ухвалення рішення стосовно законопроєкту є вимогою макрофінансової допомоги від Європейського Союзу. Йдеться про суму на 1,5 млрд євро в цьому році.

Контрабанда в Україні та відповідальність

Кримінальна відповідальність в Україні за контрабанду раніше була передбачена. Вона стосувалася незаконного транспортування зброї або боєприпасів, вибухових речовин, культурних цінностей, сильнодійних, отруйних, радіоактивних матеріалів, а також спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Україна у 2011 році відмовилася карати в’язницею за товарну контрабанду. Підпис під відповідним законом поставив Віктор Янукович. Згодом вирішили повернутися до ідеї криміналізації цих правопорушень. У 2021 році законопроєкт про повернення кримінальної відповідальності прийняли за основу.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року в Одесі розкрили схему приховування товарів від розмитнення. У контейнерах було виявлено елітні автомобілі, техніку, алкоголь і харчові продукти.