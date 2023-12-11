В Украине с 1 января вернут уголовную ответственность за контрабанду

Парламентарии приняли нормы законодательства относительно более сурового наказания за осуществление контрабанды товаров и подакцизных товаров, а также недостоверное декларирование.

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Верховная Рада 9 декабря 2023 года приняла решение поддержать введение уголовной ответственности за контрабанду. Внесены изменения в законопроект № 5420, который регулирует соответствующие нормы.

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За установленный факт контрабанды подакцизных товаров уголовная ответственность начнет действовать с 1 января 2024 года. Относительно контрабанды всех других товаров — с 1 июля 2024 года.

Нормы предусматривают пороги, с которых наступает уголовная ответственность:

по статье 2013 ("Контрабанда товаров") — совершенная в значительном размере — если общий показатель стоимости предметов контрабанды превышает 6 710 000 грн и более, в крупном размере — 26 840 000 грн и более;

по статье 2014 ("Контрабанда подакцизных товаров") — совершенная в значительном размере — если общая стоимость предметов контрабанды (кроме электрической энергии) превышает 1 006 500 грн и более, в крупном размере — 2 013 000 грн и более.

Уголовная ответственность предусмотрена с 1 июля 2024 года. Речь идет и о нарушении на определенные суммы, в частности:

свыше 15,14 млн грн — ответственность от штрафа в 850 000 грн до лишения свободы на 11 лет с конфискацией имущества;

от 7,57 до 15,14 млн грн в виде штрафа от 170 до 425 000 грн.

Санкция от 340 тысяч гривен штрафа и до 6 лет заключения будет действовать для нарушения, которые касаются подакцизных товаров стоимостью от 1,136 до 2,271 млн грн. В отношении товаров, стоимость которых составляет более 2,271 млн грн — от 1,275 млн грн штрафа до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Принятие решения по законопроекту является требованием макрофинансовой помощи от Европейского Союза. Речь идет о сумме на 1,5 млрд евро в этом году.

Контрабанда в Украине и ответственность

Уголовная ответственность в Украине за контрабанду ранее была предусмотрена. Она касалась незаконной транспортировки оружия или боеприпасов, взрывчатых веществ, культурных ценностей, сильнодействующих, ядовитых, радиоактивных материалов, а также специальных технических средств негласного получения информации. Украина в 2011 году отказалась наказывать тюрьмой за товарную контрабанду. Подпись под соответствующим законом поставил Виктор Янукович. Впоследствии решили вернуться к идее криминализации этих правонарушений. В 2021 году законопроект о возвращении уголовной ответственности приняли за основу.

Напомним, в октябре 2022 года в Одессе раскрыли схему сокрытия товаров от растаможки. В контейнерах были обнаружены элитные автомобили, техника, алкоголь и продукты питания.