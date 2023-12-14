Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

Россияне атаковали украинских пограничников на Запорожье "пустыми" дронами

дпсу, война рф против Украины, пограничники, бпла, дроны
Фото: ГПСУ

Враг запустил по позициям бойцов ГПСУ три дрона. Все три БпЛА пограничники "приземлили".

Related video

На одном из участков фронта на Запорожском направлении российские захватчики атаковали позиции украинских пограничников FPV-дронами. Бойцы ГПСУ уничтожили вражеских "птичек" на подлете. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Отмечается, что враг атаковал бойцов ГПСУ тремя дронами со взрывчаткой.

Важно
Завязался стрелковый бой: вражеская ДРГ пыталась проникнуть на Сумщину, — ГПСУ

"На Запорожском направлении пограничники приземлили три смертоносных FPV-дрона. Один коптер, попав в поле действия антидронового ружья, разлетелся на хлам. Еще два — защитники мастерски приземлили", — говорится в сообщении.

Fullscreen

После отработки по вражеским дронам оказалось, что убийственный груз они потеряли еще по дороге.

Fullscreen

Напомним, что на Запорожском направлении в районе Роботино ВС РФ начали применять новую тактику. Они пускают впереди себя украинских военнопленных, а сами открывают огонь, прячась за их спинами.

Ранее сообщалось, что двое раненых боец ВСУ и солдат РФ пытались спастись на уничтоженной позиции. Они вместе выживали 10 дней.