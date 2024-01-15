Не мог успокоить: на Киевщине отец ударом в голову убил младенца

18-летний отец младенца пытался запутать следствие. Он обвинил медиков, которые не долечили ребенку пневмонию в больнице и выписали его с матерью домой.

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В Киевской области 18-летний парень убил свою дочь. Он ударил ее, потому что не смог успокоить, когда она плакала. Об этом сообщает преслужба Нацполиции Киевской области.

Происшествие произошло в одном из сел Киевской области. О смерти младенца в полицию сообщили медики.

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Правоохранители выяснили, что в день трагедии мать девочки и жена обвиняемого вышла в магазин, а мужчина остался дома с ребенком. Когда девочка начала плакать, тот не мог ее успокоить и ударил. В результате удара ребенок умер.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что девочка умерла из-за травмы головы.

18-летний отец младенца пытался запутать следствие. Он рассказал, что ребенок умер из-за медиков, которые не долечили ему пневмонию в больнице и выписали его с матерью домой.

Фигуранту грозит до десяти лет заключения.

"Следователи, по согласованию ювенальных прокуроров Белоцерковской окружной прокуратуры, сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшей. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет", — говорится в сообщении полиции.

Подозреваемого задержали, и он находится в СИЗО.

Напомним, что в Полтавской области неподалеку от города Кременчуг мужчина обнаружил на свалке живого младенца. Полиция немедленно прибыла на место событий, осмотрела местность и отправила ребенка в больницу.

Ранее сообщалось, что в Днепре женщина выпала с 12 этажа вместе с ребенком. От полученных травм 29-летняя женщина погибла. Ребенок остался живым.