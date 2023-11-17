В Днепре молодая женщина выпала с 12-го этажа вместе с ребенком: подробности трагедии (фото)

От полученных травм 29-летняя женщина погибла. Ребенок остался жив — его оперативно госпитализировали в медицинское учреждение.

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Около 18-ти вечера 16 ноября в Днепре произошло жуткое происшествие: на улице Менахем-Мендл Шнеерсона местная жительница с 5-летним ребенком на руках выпала с балкона 12-го этажа. Об этом сообщает телеграм-канал "Днепр Оперативный".

Точно неизвестно, был ли это несчастный случай или самоубийство, однако есть подробности, которые наталкивают на мысль, что 29-летняя женщина хотела покончить с собой. В интернете появилось фото стула, который, вероятно, женщина подставила, чтобы перелезть через ограждение балкона.

Стул на балконе, с которого выпала женщина с ребенком в Днепре Фото: Telegram

"В результате падения женщина погибла от полученных травм. Малыша с помощью лестницы спасатели спустили с козырька подъезда и госпитализировали в больницу с многочисленными травмами", — говорится в сообщении.

Полиция расследует дело и устанавливает все детали инцидента. На месте продолжаются следственные действия. На момент публикации материала пресс-центр Национальной полиции официально не комментировал трагедию в Днепре.

Пресс-центр Главного управления ГСЧС в Днепропетровской области подтвердил информацию о трагедии в областном центре. По прибытии на место ЧП спасатели установили, что на козырьке подъезда находится травмированный мальчик и, как выяснилось, женщина без признаков жизни: 5-летнего ребенка госпитализировали, а тело женщины передали представителям полиции.

Октябрьские трагедии в Киеве

2 октября брат и сестра 2005 и 2006 годов рождения спрыгнули с 24-го этажа и погибли. Их тела обнаружили рядом с многоэтажным домом на улице Никольско-Слободская.

9 октября на массиве Троещина две 17-летние девочки прыгнули с крыши недостроенного ЖК "Днепровские башни".

15 октября 12-летняя девочка упала с 22-го этажа многоэтажки на Оболони.

24 октября в Оболонском районе 34-летний мужчина выпал с 13-го этажа жилого дома. От полученных травм он погиб.

В этот же день в Деснянском районе произошла вторая подобная трагедия: мужчина якобы спрыгнул с 11-го этажа многоквартирного дома возле рынка "Юность".

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