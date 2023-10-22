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Детские самоубийства: почему они происходят и как их предотвратить

Последние новости по поводу детских и подростковых смертей в Киеве и не только — реально шокируют, признается врач Ольга Богомолец Она дает взрослым пять простых советов, которые помогут удержать детей от рокового шага.

Ольга Богомолец
Ольга Богомолец
Заслуженный врач Украины
eye 62
самоубийство, суицид
Фото: pexels.com | На грани рокового шага
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Среди моих друзей, к сожалению, есть те, кто потерял детей в результате суицида.

Даже не буду описывать, какой становится жизнь родителей после этой трагедии. Но об этом у нас не принято говорить вслух: каждый продолжает жить со своей бедой и мыслью, что не сделал, где ошибся.

Последние новости по поводу детских и подростковых смертей в Киеве и не только — реально шокируют. Серия самоубийств, без видимого мотива. Но мотив всегда есть, только не всегда мы умеем его вовремя разглядеть.

Чаще всего причиной для суицида является сильный стресс, глубокая неуверенность в себе, разочарование собой или другими людьми, большая потеря, безответная любовь и многое другое

Перед человеком встает выбор, но, по мнению юного и неопытного человека, выбора нет. Подросток видит только один путь: избежать всех трудностей и принять смерть.

А есть еще и соцсети, которые задают тренды, новые стандарты поведения. То, что когда-то было личным, сокровенным — сейчас становится публичным. Свою жизнь, свои чувства и эмоции становится принято выставлять напоказ. Поэтому остановить подростка, уговорить не делать ошибочный шаг становится намного труднее. Потому что действие спонтанное, а глубокой внутренней причины может и не быть.

И если в первом случае рассказать о страшных намерениях может определенное поведение, на которое можно обратить внимание, то в случае соцсетевых трендов — нет. Скорее наоборот, ребенок будет скрывать все признаки своих намерений.

Взрослые должны сделать все, чтобы дети были счастливы Fullscreen
Взрослые должны сделать все, чтобы дети были счастливы

Часто говорят об определенных "развлечениях" в соцсетях — со смертельным исходом. Кто-то вспомнит истории о печально известных "группах смерти" и игры под названием "Синий кит", и не только. До сих пор неизвестно наверняка, существовали ли подобные вещи в реальности, но теоретически, взрослый человек со злой волей и навыками в психологии может поэтапно работать с детским сознанием, программируя молодых людей на ужасные действия.

Как действовать в таком случае?

Если бы был один правильный ответ — то больше никогда не было суицидов, но они продолжают происходить и становиться все более частыми.

Мои советы и рекомендации следующие:

  1. Чтобы говорить о жизни, нужно говорить и о смерти, как бы это странно ни звучало. И говорить о смерти нужно очень правильно, в соответствии с возрастом ребенка и его пониманием смерти.
  2. Обсудить, почему смерть — это неправильный выбор для ребенка. Какие задачи дает нам жизнь. И почему смерть — это не решение тех задач. Об этом важно говорить по-дружески — скорее спрашивая совет, чем поучая.
  3. Несомненно, воспитывать детей в тепле и любви, но мне кажется, что ключ именно в доверии. Сделал что-то неправильное, обидел, соврал — скажи маме или папе. Тебя поймут.
  4. Мама и папа — первые друзья ребенка. Иначе, если они не друзья, тогда жестокий мир со своими правилами заменит их.
  5. И напоследок, поговорите о ценности жизни. В чем она заключается? Что мы можем успеть сделать за жизнь? Хорошо работают и художественные фильмы, которые показывают примеры выносливости.

Ребенок должен понимать, почему он должен жить. У него должны быть сформированы аргументы в пользу жизни.

Возможно, своевременный и дружеский первый разговор, а затем и другие диалоги, кого-то заставят остановиться и взвесить свое решение еще раз.

Автор выражает личное мнение, которое может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за опубликованные данные в рубрике "Мнения" несет автор.

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