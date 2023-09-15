Кого наказывать за дружбу с Россией? Почему случай с участницей "Мисс Украина" стал общеукраинским кейсом

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Опять скандал. И снова на старую позорную тему.

Одна из участниц конкурса красоты "Мисс Украина", как оказалось, до 2022 года жила и работала в стране-агрессоре, да и сейчас, похоже, не спешит разоблачать своих бывших партнеров и работодателей.

А еще на днях умер известный артист, который, к сожалению, из-за своей прошлой политической позиции запомнился не столько как талантливый музыкант, сколько как пророссийский политик.

Война за независимость бросает нам новые вызовы — не только на поле боя. В том числе вызовы моральные. И оценивать действия наших соотечественников мы можем теперь только через призму "свой/чужой" — такова логика войны.

После февраля 2022 года любая связь с Россией — немыслима Фото: 2019god.me

Само собой, те украинцы, которые до сих пор продолжают зарабатывать деньги в РФ, по сути, ничем не лучше коллаборационистов. Но как быть с теми, кто делал это между 2014-м и 2022-м? Когда враг еще не атаковал открыто, но уже были захвачены Крым, Донецк, Луганск, уже погибли от рук оккупантов тысячи украинских патриотов? Объяснение о том, что, мол, военные преступления совершала российская власть, а какой-то эстрадный исполнитель поет для простых людей, которые здесь как бы ни при чем, — откровенно слабый аргумент. Потому что одни простые люди по приказу своей преступной власти берут в руки оружие и идут нас убивать, а другие простые люди ждут их дома с награбленными "трофеями".

Однако не все так просто. И подавляющее большинство тех, кто не гнушался дружить и сотрудничать с россиянами после 2014-го, сейчас искренне раскаялись, разорвали с агрессивными соседями все связи, а некоторые еще и ВСУ помогают. Нечего и говорить: даже глава нашего государства, пока был артистом, не стеснялся ездить в РФ и сотрудничать с тамошними продюсерами — но кто его сейчас назовет пророссийским? Беда — лучший учитель, не так ли?

Я не осуждаю организаторов конкурсов красоты, которые, надеюсь, направят прибыль от мероприятий на помощь нашим защитникам или пострадавшим от войны. Как не осуждаю тех, кто ходит на концерты и спектакли, — в конце концов, если не отвлекаться иногда от мыслей о войне, недолго выгореть или вообще сойти с ума. Я просто хочу, чтобы нашу культуру представляли достойные люди, для которых Украина — не пустой звук.

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