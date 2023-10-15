Выпала из многоэтажки: в Киеве погибла 12-летняя девочка (фото 18+)

Девочка могла выпасть с 22 этажа многоквартирного дома на Оболони. Правоохранители устанавливают все детали и проводят первоочередные следственно-оперативные действия.

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В воскресенье 15 октября в Киеве 12-летняя девочка упала с многоэтажки. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева в Telegram.

"От полученных травм девочка погибла на месте", — говорилось в сообщении.

Около 12:00 в полицию поступила информация об обнаружении тела ребенка во дворе многоэтажки на улице Николая Гулака. Правоохранители установили, что 12-летняя девочка погибла в результате падения с высоты многоэтажки.

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Разбились после падения с 24 этажа: в Киеве погибли брат и сестра, – полиция

Отметили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Главного и Оболонского управлений полиции, ювенальные инспекторы, оперативники и медицинские работники. Правоохранители предоставят событию правовую квалификацию после установления всех деталей и проведения первоочередных следственно-оперативных действий.

По сообщению Telegram-канала "Киевский движ", ребенок выпал с 22 этажа.

12-летняя девочка выпала из многоэтажки

Напомним, 9 октября на Троещине в Киеве две несовершеннолетние девочки прыгнули с недостроенной многоэтажки. Они погибли. Следователи начали уголовное производство по ч. 2 ст. 115 УКУ.

2 октября в Киеве сводные брат и сестра прыгнули с многоэтажки во время прямого эфира в социальной сети. Они были 2005 и 2006 года рождения и находились в отношениях. Сообщалось, что они могли выпасть с 24-го этажа многоквартирного дома. На одной из записей дети рассказали, что решились на суицид, а на другой видно, как прыгнуть вниз.