У Дніпрі молода жінка випала з 12-го поверху разом з дитиною: подробиці трагедії (фото)

Від отриманих травм 29-річна жінка загинула. Дитина залишилася живою — її оперативно госпіталізували до медичного закладу.

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Близько 18-ї вечора 16 листопада у Дніпрі сталася моторошна подія: на вулиці Менахем-Мендл Шнеєрсона місцева мешканка з 5-річною дитиною на руках випала з балкону 12-го поверху. Про це повідомляє телеграм-канал "Дніпро Оперативний".

Достеменно невідомо, чи це був нещасний випадок, чи самогубство, проте є подробиці, які наштовхують на думку, що 29-річна жінка хотіла вкоротити собі вік. В інтернеті з'явилося фото стільця, який, ймовірно, жінка підставила, щоб перелізти через огорожу балкона.

Стілець на балконі, з якого випала жінка з дитиною у Дніпрі Фото: Telegram

"Внаслідок падіння жінка загинула від отриманих травм. Малечу за допомогою драбини рятувальники спустили з козирка підʼїзду та ушпиталили до лікарні з численними травмами", — йдеться у повідомленні.

Поліція розслідує справу та встановлює всі деталі інциденту. На місці тривають слідчі дії. На момент публікації матеріалу пресцентр Національної поліції офіційно не коментував трагедію у Дніпрі.

Пресцентр Головного управління ДСНС у Дніпропетровській області підтвердив інформацію про трагедію в обласному центрі. По прибуттю на місце НП рятувальники встановили, що на козирку під’їзду знаходиться травмований хлопчик та, як з’ясувалося, жінка без ознак життя: 5-річну дитину госпіталізували, а тіло жінки передали представникам поліції.

Жовтневі трагедії у Києві

2 жовтня брат і сестра 2005 та 2006 років народження зістрибнули з 24-го поверху та загинули. Їхні тіла виявили поруч із багатоповерховим будинком на вулиці Микільсько-Слобідська.

9 жовтня на масиві Троєщина дві 17-річні дівчинки стрибнули з даху недобудованого ЖК "Дніпровські вежі".

15 жовтня 12-річна дівчинка впала з 22-го поверху багатоповерхівки на Оболоні.

24 жовтня в Оболонському районі 34-річний чоловік випав з 13-го поверху житлового будинку. Від отриманих травм він загинув.

У цей же день у Деснянському районі сталася друга подібна трагедія: чоловік нібито зістрибнув з 11-го поверху багатоквартирного будинку біля ринку "Юність".

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Дитячі самогубства: чому вони відбуваються і як їх запобігти

Нагадаємо, що у жовтні сталася серія трагедій й у Кривому Розі: три людини наклали на себе руки за одну ніч.