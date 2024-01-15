Чтобы заработать 50 миллионов гривен, Порошенко использовал донаты украинцев на ВСУ, – Гладких

Related video

Народный депутат Петр Порошенко через свой банк вложил в облигации 156 миллионов гривен, которые украинцы донатили в его фонд. Из них он заработает 50 миллионов гривен необлагаемой налогом прибыли. Об этом пишет эксперт Валентин Гладких со ссылкой на финансовые документы покупки облигаций, передает "24 канал".

Эксперт отмечает, что Петр Порошенко заработает с донатов украинцев 50 миллионов гривен благодаря высоким процентам прибыли и банковской комиссии, поскольку операция проводится через Международный инвестиционный банк, принадлежащий Порошенко.

"Петр Алексеевич, очевидно, планировал замять скандал с Орбаном широким жестом, но, как всегда, решил по дороге подзаработать и снова дал в штангу. На фото – квитанция от Петра Алексеевича. Это с его поста в ТГ, в котором он похвастался, мол, вот мой фонд забросил на военные облигации 156 миллионов гривен. Инвестирую в ВСУ! Нет, Петр Алексеевич, не инвестируете, а зарабатываете на ВСУ", – отмечает Гладких.

По словам эксперта, Петр Порошенко купил на сумму более 156 миллионов гривен военных облигаций, из которых он через 22 месяца получит 32% прибыли около 50 миллионов гривен. К тому же эта прибыль не будет облагаться налогом. Однако инвестирует Порошенко не свои деньги, а донаты украинцев, отмечает эксперт.

"Чьи это деньги? Не Петра и не Марины, как написано в его посту. В платежке отмечено, что покупает облигации Благотворительный фонд Порошенко. Это фонд, куда украинцы донатят Порошенко для ВСУ. Это, в том числе, деньги украинцев на мавики, рации и другие вещи для фронта, а не на заработок Петру Алексеевичу. Но он их решил прокрутить с пользой для кошелька. А Международный инвестиционный банк, через который Порошенко покупает прибыльные облигации… принадлежит Порошенко. То есть, и здесь он зарабатывает: на банковской комиссии", – пишет эксперт.

Гладких отмечает, что Порошенко почти на два года замораживает 156 миллионов гривен из фонда, куда донатят украинцы на ВСУ, чтобы заработать 50 миллионов гривен.

"Порошенко вкладывает донаты украинцев, чтобы заработать себе проценты. Прокручивает через свой банк и еще и пиарится на этом. Честно говоря, такого я не ожидал. Можно было бы взять те же 37 миллионов от Орбана и прокрутить через свой банк, а не наживаться на донатах на ВСУ", — резюмирует эксперт.