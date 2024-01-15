Щоб заробити 50 мільйонів гривень, Порошенко використав донати українців на ЗСУ, – Гладких

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Народний депутат Петро Порошенко через свій банк вклав в облігації 156 мільйонів гривень, які українці донатили в його фонд. З них він заробить 50 мільйонів гривень неоподаткованого прибутку. Про це пише експерт Валентин Гладких із посиланням на фінансові документи купівлі облігацій, передає "24 канал".

Експерт зазначає, що Петро Порошенко заробить із донатів українців 50 мільйонів гривень завдяки високим відсоткам прибутку та банківській комісії, оскільки операція проводиться через Міжнародний інвестиційний банк, що належить Порошенку.

"Петро Олексійович, вочевидь, планував зам'яти скандал з Орбаном широким жестом, але, як завжди, вирішив по дорозі підзаробити і знову дав у штангу. На фото – квитанція від Петра Олексійовича. Це з його поста в ТГ, в якому він похвалився, мовляв, ось мій фонд закинув на військові облігації 156 мільйонів гривень. Інвестую в ЗСУ! Ні, Петре Олексійовичу, не інвестуєте, а заробляєте на ЗСУ", — наголошує Гладких.

За словами експерта, Петро Порошенко купив на суму понад 156 мільйонів гривень військові облігації, від яких він через 22 місяці отримає 32% прибутку близько 50 мільйонів гривень. До того ж цей прибуток не обкладатиметься податком. Проте інвестує Порошенко не свої гроші, а донати українців, зазначає експерт.

"Чиї це гроші? Не Петра і не Марини, як написано в його пості. В платіжці зазначено, що купує облігації Благодійний фонд Порошенка. Це фонд, куди українці донатять Порошенку на ЗСУ. Це в тому числі гроші українців на мавіки, рації та інші речі для фронту, а не на заробіток Петру Олексійовичу. Але він їх вирішив прокрутити з користю для гаманця. А Міжнародний інвестиційний банк, через який Порошенко купує прибуткові облігації, належить… Порошенку. Тобто і тут він заробляє: на банківській комісії", – пише експерт.

Гладких зазначає, що Порошенко майже на два роки заморожує 156 мільйонів гривень з фонду, куди донатять українці на ЗСУ, щоб заробити 50 мільйонів гривень.

"Порошенко вкладає донати українців, щоб заробити собі відсотки. Прокручує через свій банк і ще й піариться на цьому. Чесно кажучи, такого я не очікував. Можна було б взяти тих самих 37 мільйонів від Орбана і прокрутити через свій банк, а не наживатися на донатах на ЗСУ", – резюмує експерт.