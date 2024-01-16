Хотел взойти на Говерлу: спасатели ищут француза, пропавшего в Карпатах (фото)

По данным ГСЧС, последний раз гражданин Франции выходил на связь 3 января и, вероятно, собирался подняться на Говерлу. Тем временем на склоне горы была объявлена 3-я степень лавинной опасности, что представляет высокую угрозу для походов в горы.

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На Прикарпатье идут поиски гражданина Франции, который заявлял о намерении взойти на гору Говерла и путешествовать Карпатами. Об этом сообщила пресс-служба Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины в Ивано-Франковской области 15 января.

Сообщается, что 12 января к Яремчанским спасателям обратился представитель французского посольства в Украине. По его словам, гражданин Франции в период с 3 по 6 января планировал совершить восхождение из поселка Ворохта, урочища Заросляк на Говерлу, а затем двигаться Карпатами в направлении города Рахов Закарпатской области.

Пропавший гражданин Франции Фото: ГСЧС

Кроме того, 10 января в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС в области обратилась жительница города Львов и сообщила, что гражданин Франции выходил на связь еще 3 января и, вероятно, собирался подниматься на Говерлу.

Как отмечают в ГСЧС, мониторинг регистрации горными маршрутами показал, что пропавший нигде не регистрировался. Ворохтянские горные спасатели и спасатели поста "Заросляк" также обследовали основные маршруты восхождения к вершине горы со стороны поселка, однако поиски не дали результата.

"На крутом склоне горы Говерла осуществлено компрессионный тест и зондирование снежного профиля на степень лавинной опасности и определена 3-я степень (значительная) лавинной опасности, что представляет высокую угрозу для походов в горы", — подчеркнули в ведомстве.

Поиски француза продолжаются Фото: ГСЧС Поиски француза продолжаются Фото: ГСЧС

По состоянию на 16 января поиски гражданина Франции продолжаются. К проведению поисково-спасательных работ привлечено 2 группы спасателей в составе 9 человек. Обследован маршрут на гору Говерла через гору Малая Козьмеска и Большая Козьмеска, а также маршрут на урочище Бабина Ямна.

В ГСЧС сообщили, что поиски ведутся по трем направлениям:

урочище Заросляк — озеро Несамовитое;

урочище Заросляк — водопад Говерлянский Гук;

урочище Бабина Яма.

Также, планируется привлечение группы горных спасателей ГУ ГСЧС Закарпатья для проведения обследования по маршруту Лазещина — Кукул, полонина Туркулская.

Напомним, 8 октября Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области сообщило, что на горе Говерла в Карпатах произошла очередная трагедия с туристами: один из них погиб, второго удалось спасти.

Ранее, 7 июля, в сети появилось видео мощного удара молнии на горе Говерла в Ивано-Франковской области, в результате которого погибли двое туристов.