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Украина

"Небеса отворились": спасатели показали заснеженные Карпаты после пятидневного шторма (фото)

гора поп иван, снег, зима, спасатели
Фото: Василий Фицак | Снег на горе Поп Иван Черногорский

На горе Поп Иван сохраняется пасмурная погода. Температура воздуха опустилась до минус восьми градусов. ГСЧС предупреждает о риске схода лавин.

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В среду, 22 февраля, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах сохраняется пасмурная погода после пятидневного снежного шторма, возможен сход лавин. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

гора поп иван, снег, зима, спасатели Fullscreen
Гора Поп Иван Черногорский
Фото: Василий Фицак

Как уточняется, видимость сейчас в горах ограничена, температура воздуха опустилась до минус восьми градусов. Ветер южно-западный, 5-6 метров в секунду.

Горный спасатель Василий Фицак, в свою очередь, опубликовал атмосферные фотографии с Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"После пяти суток шторма небеса отворились и подарили прекрасный день", — написал он.

гора поп иван, снег, зима, спасатели Fullscreen
Карпаты в снегу
Фото: Василий Фицак

В то же время, главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области предупредило, что 22 февраля в горах сохраняется серьезная снеголавинная опасность 3 уровня.

карпаты, снег, спасательная станция Fullscreen
Гора Поп Иван Черногорский в снегу
Фото: Василий Фицак
карпаты, снег, спасательная станция Fullscreen
Гора Поп Иван Черногорский в снегу
Фото: Василий Фицак
карпаты, снег, спасательная станция Fullscreen
Гора Поп Иван Черногорский в снегу
Фото: Василий Фицак
карпаты, снег, спасательная станция Fullscreen
Гора Поп Иван Черногорский в снегу
Фото: Василий Фицак
карпаты, снег, спасательная станция Fullscreen
Гора Поп Иван Черногорский в снегу
Фото: Василий Фицак
карпаты, снег, спасательная станция
карпаты, снег, спасательная станция
карпаты, снег, спасательная станция
карпаты, снег, спасательная станция
карпаты, снег, спасательная станция

Напомним, 19 февраля в Карпатах выпало больше двух метров снега. Здание обсерватории, которое расположено на горе, замело снегом практически по самую крышу.

Ранее сотрудники ГСЧС дали людям советы, как не замерзнуть на улице в февральские морозы. Среди полезных советов — не покидать дом голодным и удержаться от распития алкоголя на улице.