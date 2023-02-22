"Небеса отворились": спасатели показали заснеженные Карпаты после пятидневного шторма (фото)

На горе Поп Иван сохраняется пасмурная погода. Температура воздуха опустилась до минус восьми градусов. ГСЧС предупреждает о риске схода лавин.

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В среду, 22 февраля, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах сохраняется пасмурная погода после пятидневного снежного шторма, возможен сход лавин. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.

[ + – ] Гора Поп Иван Черногорский Фото: Василий Фицак

Как уточняется, видимость сейчас в горах ограничена, температура воздуха опустилась до минус восьми градусов. Ветер южно-западный, 5-6 метров в секунду.

Горный спасатель Василий Фицак, в свою очередь, опубликовал атмосферные фотографии с Черногорского горного поисково-спасательного поста.

"После пяти суток шторма небеса отворились и подарили прекрасный день", — написал он.

[ + – ] Карпаты в снегу Фото: Василий Фицак

В то же время, главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области предупредило, что 22 февраля в горах сохраняется серьезная снеголавинная опасность 3 уровня.

[ + – ] Гора Поп Иван Черногорский в снегу Фото: Василий Фицак [ + – ] Гора Поп Иван Черногорский в снегу Фото: Василий Фицак [ + – ] Гора Поп Иван Черногорский в снегу Фото: Василий Фицак [ + – ] Гора Поп Иван Черногорский в снегу Фото: Василий Фицак [ + – ] Гора Поп Иван Черногорский в снегу Фото: Василий Фицак

Напомним, 19 февраля в Карпатах выпало больше двух метров снега. Здание обсерватории, которое расположено на горе, замело снегом практически по самую крышу.

Ранее сотрудники ГСЧС дали людям советы, как не замерзнуть на улице в февральские морозы. Среди полезных советов — не покидать дом голодным и удержаться от распития алкоголя на улице.