"Небеса отворились": спасатели показали заснеженные Карпаты после пятидневного шторма (фото)
На горе Поп Иван сохраняется пасмурная погода. Температура воздуха опустилась до минус восьми градусов. ГСЧС предупреждает о риске схода лавин.
В среду, 22 февраля, на горе Поп Иван Черногорский в Карпатах сохраняется пасмурная погода после пятидневного снежного шторма, возможен сход лавин. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины.
Как уточняется, видимость сейчас в горах ограничена, температура воздуха опустилась до минус восьми градусов. Ветер южно-западный, 5-6 метров в секунду.
Горный спасатель Василий Фицак, в свою очередь, опубликовал атмосферные фотографии с Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"После пяти суток шторма небеса отворились и подарили прекрасный день", — написал он.
В то же время, главное управление ГСЧС в Ивано-Франковской области предупредило, что 22 февраля в горах сохраняется серьезная снеголавинная опасность 3 уровня.
Напомним, 19 февраля в Карпатах выпало больше двух метров снега. Здание обсерватории, которое расположено на горе, замело снегом практически по самую крышу.
Ранее сотрудники ГСЧС дали людям советы, как не замерзнуть на улице в февральские морозы. Среди полезных советов — не покидать дом голодным и удержаться от распития алкоголя на улице.