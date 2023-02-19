В Украине выпало два метра снега: людей предупредили об опасности (фото)

Сотрудники ГСЧС попросили украинцев воздержаться от поездок в Закарпатскую и Ивано-Франковскую области из-за повышенного уровня опасности в этих регионах.

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В Карпатах в воскресенье, 19 февраля, выпало рекордное количество снега — больше двух метров. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.

"В горах сохраняются сложные погодные условия. Сегодня на горе Поп Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега", — сообщила пресс-служба ведомства.

Ведомство также опубликовало фотографии с горы Поп Иван Черногорский в своем официальном Телеграм-канале.

На фото видно, как здание обсерватории, которое расположено на горе, замело снегом практически по самую крышу. А сотрудники вынуждены прокапывать лопатами туннели в снегу, чтоб иметь возможность перемещаться.

[ + – ] В Карпатах люди вынуждены рыть в снегу тоннели, чтоб перемещаться Фото: ГСЧС

Сотрудники ГСЧС также порекомендовали украинцам воздержаться в ближайшие дни от походов в горы, так как сложная погодная ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях будет сохраняться еще несколько дней.

[ + – ] Здания на горе Поп Иван Черногорский завалило двухметровым уровнем снега Фото: ГСЧС [ + – ] Здания на горе Поп Иван Черногорский завалило двухметровым уровнем снега Фото: ГСЧС

Напомним, ранее сотрудники ГСЧС дали людям советы, как не замерзнуть на улице в февральские морозы. Среди полезных советов — не покидать дом голодным и удержаться от распития алкоголя на улице.

Фокус также писал, что 18 сентября в Карпатах на горе Поп Иван пошел снег. Тогда склоны гор обледенели. Ветер достигал 10-12 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до минус 3 градусов по Цельсию.