В Украине выпало два метра снега: людей предупредили об опасности (фото)
Сотрудники ГСЧС попросили украинцев воздержаться от поездок в Закарпатскую и Ивано-Франковскую области из-за повышенного уровня опасности в этих регионах.
В Карпатах в воскресенье, 19 февраля, выпало рекордное количество снега — больше двух метров. Об этом сообщили в Государственной службе чрезвычайных ситуаций Украины.
"В горах сохраняются сложные погодные условия. Сегодня на горе Поп Иван Черногорский метель и почти двухметровый слой снега", — сообщила пресс-служба ведомства.
Ведомство также опубликовало фотографии с горы Поп Иван Черногорский в своем официальном Телеграм-канале.
На фото видно, как здание обсерватории, которое расположено на горе, замело снегом практически по самую крышу. А сотрудники вынуждены прокапывать лопатами туннели в снегу, чтоб иметь возможность перемещаться.
Сотрудники ГСЧС также порекомендовали украинцам воздержаться в ближайшие дни от походов в горы, так как сложная погодная ситуация в Закарпатской и Ивано-Франковской областях будет сохраняться еще несколько дней.
Напомним, ранее сотрудники ГСЧС дали людям советы, как не замерзнуть на улице в февральские морозы. Среди полезных советов — не покидать дом голодным и удержаться от распития алкоголя на улице.
Фокус также писал, что 18 сентября в Карпатах на горе Поп Иван пошел снег. Тогда склоны гор обледенели. Ветер достигал 10-12 метров в секунду. Температура воздуха опустилась до минус 3 градусов по Цельсию.