Как украинцам не замерзнуть на улице в февральские морозы: лайфхаки от ГСЧС

Февраль пока что не радует украинцев теплыми днями, и на улицу совсем не хочется выходить. Среди полезных советов — не покидать дом голодным и удержаться от распития алкоголя на улице.

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В Украине наступил традиционно один из самых холодных месяцев в году, в связи с чем нужно следовать всем правилась безопасности, которые помогут вам не замерзнуть. О них рассказали спасатели Государственной службы по чрезвычайно ситуации Украины.

Температура воздуха на этой неделе опускается все ниже и ниже, и продлится это еще несколько дней, поэтому украинцам нужно быть готовыми. Есть несколько действенных и простых советов, которые помогут не замерзнуть при морозах.

В первую очередь одежда должна быть теплой, но при этом комфортной. То есть такая, чтобы не ограничивала ваши движения. Еще не стоит ни в коем случае выходить на улицу голодным, так как холод забирает энергию, которой если не поесть крайне мало.

Третий совет — удержитесь от распития алкогольных напитков на улице зимой. То, что это способно вас согреть — не более, чем миф. Алкоголь действительно дает согревающий эффект, но ненадолго. Потом становится только холоднее. Также не стоит пить часто и много горячих напитков.

Напоследок специалисты рекомендуют не пользоваться увлажняющими кремами примерно за час до выхода.

Все это поможет украинцам пережить самый холодный месяц в году, после которого обязательно наступит весна.

Напомним, что 2 февраля украинцев предупреждали, что в этом месяце морозы лишь усугубятся. Порой специалисты прогнозировали температуру воздуха до -16 и сильные снегопады. В период с 5 по 10 февраля в страну зайдет холодная воздушная масса арктического происхождения, из-за чего ожидаются снегопады в Украине.