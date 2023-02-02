Снегопады и морозы до -16: украинцев предупредили об ухудшении погоды в начале февраля (фото)

Фокус в одном материале собрал прогнозы погоды и рассказал, в каких регионах Украины в ближайшее время будет настоящая зимняя погода.

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Из-за прихода холодной воздушной массы арктического происхождения ожидаются снегопады в Украине. Неблагоприятные погодные условия, как прогнозируют синоптики, вероятны в большинстве областей страны. Фокус в одном материале собрал прогнозы погоды и рассказал, к чему готовиться украинцам в ближайшие дни.

Снегопады в Украине — прогноз погоды от Станислава Щедрина

В период с 5 по 10 февраля в страну зайдет холодная воздушная масса арктического происхождения, из-за чего ожидаются снегопады в Украине. По словам синоптика Станислава Щедрина, ухудшение погодных условий затронет большую часть областей.

"Ожидается существенное похолодание, особенно на западе и севере страны, а также также в большей части областей. С по 3 по 7 февраля пройдут снегопады, на юге, центре Украины и в Карпатах. Сильные снегопады, метели, порывистый ветер, местами гололедица", — продолжил Щедрин в своем прогнозе погоды и заверил, что неблагоприятные погодные условия не будут надолго задерживаться.

[ + – ] Снегопады в Украине ожидаются в начале февраля

Снегопады в Украине — прогноз погоды от Натальи Диденко

В начале февраля в стране возможно существенное ухудшение погодных условий со снижением температуры воздуха и обильными осадками. Наталья Диденко предупредила, что в ближайшее время ожидаются сильный ветер, снег и гололед на дорогах. Ухудшение погодных условий, по словам синоптиков, прогнозируется с 4 февраля, а столбики термометров могут опуститься до отметки в -11 градусов.

"Похолодание начнется с ближайших субботы-воскресения. И вся следующая неделя будет в Украине морозной и с периодическим снегом. Классическая зима захотела покрутиться перед атмосферным зеркалом", — уточнила Диденко в своем прогнозе погоды.

[ + – ] Снегопады в Украине возможны в начале февраля из-за прихода холодной воздушной массы

Снегопады в Украине — прогноз погоды от Укргидрометеоцентра

3 февраля, как прогнозируют синоптики, осадки в виде мокрого снега ожидаются во всех регионах Украины, за исключением Запорожской, Одесской, Херсонской, Николаевской областей и Крыма, в которых пройдут дожди. Средняя температура воздуха днем в стране от 0 до +6, а ночью столбики термометров опустятся до -1…-4 градусов.

[ + – ] Погода в Украине на 3 февраля

В субботу, 4 февраля, снежная погода ожидается во всех регионах Украины. Ночные морозы до -5…-7 градусов прогнозируются в Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Кировоградской, Киевской, Полтавской и Черниговской областях. В других регионах Украины столбики термометров ночью покажут в среднем от +1 до -3 градусов. Средняя дневная температура по стране составит от -4 до +4.

[ + – ] Погода в Украине на 4 февраля

Снежная погода также ожидается в воскресенье, 5 февраля, за исключением Закарпатской, Львовской и Волынской областей, где возможны прояснения. Синоптики прогнозируют в западной части страны ночные морозы до -10 градусов, в центральной, восточной и северной — до -7, а на юге — от -4 до +1. Днем воздух "прогреется" в среднем по Украине до отметки в -5…+2.

[ + – ] Погода в Украине на 5 февраля

Серьезное похолодание до -16 градусов "Укргидрометеоцентр" прогнозирует на 6 февраля. Такая морозная погода ожидается ночью в Закарпатской области. В других западных регионах Украины температура воздуха в ночное время составит до -10, а днем — от -3 до -5 градусов. В остальных областях страны ночью ожидается до -6…-8 градусов, а днем столбики термометров поднимутся в среднем до -4…-1.

[ + – ] Погода в Украине на 6 февраля

Снежная погода 7 февраля, как прогнозирует "Укргидрометеоцентр", будет преобладать в западных, южных и части центральных регионов. В Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской, Донецкой и Луганской областях в течение суток возможны прояснения с дневной температурой -3…-5 градусов.

В западных регионах, по данным синоптиков, ожидаются ночные морозы от -7 до -16 градусов, а днем столбики термометров поднимутся до -3…-5 градусов. На юге Украины в ночное время температура составит до -7, а днем воздух "прогреется" до -3…-1.

[ + – ] Погода в Украине на 7 февраля

Стоит напомнить, что минувший январь побил температурные рекорды. Из-за аномально теплой зимы в некоторых европейских городах столбики термометров показывали от +18 до +25 градусов, что на 10 градусов превышает показатель средней температуры.

Также в начале января британские СМИ предупреждали, что из-за аномально теплой зимы горнолыжные курорты в Альпах могут исчезнуть.