Снігопади та морози до -16: українців попередили про погіршення погоди на початку лютого (фото)

Фокус в одному матеріалі зібрав прогнози погоди та розповів, у яких регіонах України найближчим часом буде справжня зимова погода.

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Через прихід холодної повітряної маси арктичного походження очікуються снігопади в Україні. Несприятливі погодні умови, як прогнозують синоптики, можливі у більшості областей країни. Фокус в одному матеріалі зібрав прогнози погоди та розповів, до чого готуватися українцям найближчими днями.

Снігопади в Україні — прогноз погоди від Станіслава Щедріна

У період із 5 по 10 лютого до країни зайде холодна повітряна маса арктичного походження, через що очікуються снігопади в Україні. За словами синоптика Станіслава Щедріна, погіршення погодних умов торкнеться більшої частини областей.

"Очікується суттєве похолодання, особливо на заході та півночі країни, а також у більшій частині областей. З 3 по 7 лютого пройдуть снігопади, на півдні, центрі України та в Карпатах. Сильні снігопади, хуртовини, поривчастий вітер, місцями ожеледиця", — продовжив Щедрін у своєму прогнозі погоди і запевнив, що несприятливі погодні умови надовго не затримуватимуться.

[ + – ] Снігопади в Україні очікуються на початку лютого

Снігопади в Україні — прогноз погоди від Наталії Діденко

На початку лютого в країні можливе суттєве погіршення погодних умов зі зниженням температури повітря та сильними опадами. Наталія Діденко попередила, що найближчим часом очікуються сильний вітер, сніг та ожеледиця на дорогах. Погіршення погодних умов, за словами синоптиків, прогнозується з 4 лютого, а стовпчики термометрів можуть опуститися до позначки -11 градусів.

"Похолодання розпочнеться з найближчих суботи — неділі. І весь наступний тиждень буде в Україні морозним та з періодичним снігом. Класична зима захотіла покрутитися перед атмосферним дзеркалом", — уточнила Діденко у своєму прогнозі погоди.

[ + – ] Снігопади в Україні можливі на початку лютого через прихід холодної повітряної маси

Снігопади в Україні — прогноз погоди від Укргідрометеоцентру

3 лютого, як прогнозують синоптики, опади у вигляді мокрого снігу очікуються у всіх регіонах України, за винятком Запорізької, Одеської, Херсонської, Миколаївської областей та Криму, де пройдуть дощі. Середня температура повітря вдень у країні від 0 до +6, а вночі стовпчики термометрів опустяться до -1…-4 градусів.

[ + – ] Погода в Україні на 3 лютого

У суботу, 4 лютого, сніжна погода очікується у всіх регіонах України. Нічні морози до -5…-7 градусів прогнозуються у Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Київській, Полтавській та Чернігівській областях. В інших регіонах України стовпчики термометрів уночі покажуть у середньому від +1 до -3 градусів. Середня денна температура країною становитиме від -4 до +4.

[ + – ] Погода в Україні на 4 лютого

Сніжна погода також очікується у неділю, 5 лютого, за винятком Закарпатської, Львівської та Волинської областей, де можливі прояснення. Синоптики прогнозують у західній частині країни нічні морози до -10 градусів, у центральній, східній та північній — до -7, а на півдні — від -4 до +1. Вдень повітря "прогріється" в середньому по Україні до позначки -5…+2.

[ + – ] Погода в Україні на 5 лютого

Серйозне похолодання до -16 градусів "Укргідрометеоцентр" прогнозує на 6 лютого. Така морозна погода очікується вночі у Закарпатській області. В інших західних регіонах України температура повітря у нічний час становитиме до -10, а вдень — від -3 до -5 градусів. В решті областей країни вночі очікується до -6…-8 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться в середньому до -4…-1.

[ + – ] Погода в Україні на 6 лютого

Сніжна погода 7 лютого, як прогнозує "Укргідрометеоцентр", переважатиме у західних, південних та частині центральних регіонів. У Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Полтавській, Кіровоградській, Харківській, Дніпропетровській, Донецькій та Луганській областях протягом доби можливі прояснення з денною температурою -3…-5 градусів.

У західних регіонах, за даними синоптиків, очікуються нічні морози від -7 до -16 градусів, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до -3…-5 градусів. На півдні України вночі температура становитиме до -7, а вдень повітря "прогріється" до -3…-1.

[ + – ] Погода в Україні на 7 лютого

Минулий січень побив температурні рекорди. Через аномально теплу зиму в деяких європейських містах стовпчики термометрів показували від +18 до +25 градусів, що на 10 градусів перевищує показник середньої температури.

Також на початку січня британські ЗМІ попереджали, що через аномально теплу зиму гірськолижні курорти в Альпах можуть зникнути.