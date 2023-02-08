Як українцям не замерзнути на вулиці в лютневі морози: лайфхаки від ДСНС

Лютий поки що не тішить українців теплими днями, і на вулицю зовсім не хочеться виходити. Серед корисних порад — не залишати будинок голодним і утриматися від розпиття алкоголю на вулиці.

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В Україні настав традиційно один із найхолодніших місяців у році, у зв'язку з чим потрібно дотримуватися всіх правил безпеки, які допоможуть вам не замерзнути. Про них розповіли рятувальники Державної служби з надзвичайної ситуації України.

Температура повітря цього тижня опускається дедалі нижче, і триватиме це ще кілька днів, тож українцям треба бути готовими. Є кілька дієвих і простих порад, які допоможуть не замерзнути під час морозів.

Перш за все, одяг повинен бути теплим, але водночас комфортним. Тобто таким, щоби не обмежував ваші рухи. Ще не варто в жодному разі виходити на вулицю голодним, тому що холод забирає енергію, якої, якщо не поїсти, вкрай мало.

Третя порада — утримайтеся від розпивання алкогольних напоїв на вулиці взимку. Те, що це здатне вас зігріти, не більше, ніж міф. Алкоголь справді дає зігрівальний ефект, але ненадовго. Потім стає лише холодніше. Також не варто пити часто й багато гарячих напоїв.

Насамкінець фахівці рекомендують не користуватися зволожувальними кремами приблизно за годину до виходу.

Все це допоможе українцям пережити найхолодніший місяць у році, після якого обов'язково настане весна.

Нагадаємо, що 2 лютого українців попереджали, що цього місяця морози лише посиляться. Деколи фахівці прогнозували температуру повітря до -16 та сильні снігопади. У період із 5 по 10 лютого в країну зайде холодна повітряна маса арктичного походження, через що очікуються снігопади в Україні.