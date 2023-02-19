В Україні випало два метри снігу: людей попередили про небезпеку (фото)

Співробітники ДСНС попросили українців утриматися від поїздок до Закарпатської та Івано-Франківської областей через підвищений рівень небезпеки в цих регіонах.

Related video

У Карпатах в неділю, 19 лютого, випала рекордна кількість снігу – понад два метри. Про це повідомили у Державній службі надзвичайних ситуацій України.

"У горах зберігаються складні погодні умови. Сьогодні на горі Піп Іван Чорногорський хуртовина та майже двометровий шар снігу", — повідомила пресслужба відомства.

Відомство також опублікувало фотографії з гори Піп Іван Чорногорський у своєму офіційному телеграм-каналі.

На фото видно, як будівлю обсерваторії, що розташована на горі, замело снігом практично по самісінький дах. А співробітники змушені прокопувати лопатами тунелі в снігу, щоб мати можливість пересуватися.

[ + – ] У Карпатах люди змушені рити в снігу тунелі, щоби переміщатися Фото: ГСЧС

Співробітники ДСНС також порекомендували українцям утриматися найближчими днями від походів у гори, оскільки складна погодна ситуація у Закарпатській та Івано-Франківській областях зберігатиметься ще кілька днів.

[ + – ] Піп Іван Чорногорський завалило двометровим рівнем снігу Фото: ГСЧС [ + – ] Піп Іван Чорногорський завалило двометровим рівнем снігу Фото: ГСЧС

Нагадаємо, раніше співробітники ДСНС дали людям поради, як не замерзнути на вулиці у лютневі морози. Серед корисних порад — не залишати будинок голодним і утриматися від розпиття алкоголю на вулиці.

Фокус також писав, що 18 вересня у Карпатах на горі Піп Іван пішов сніг. Тоді схили гір обмерзли. Вітер досягав 10-12 метрів за секунду. Температура повітря опустилася до мінус 3 градусів за Цельсієм.