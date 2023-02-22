"Небеса відчинилися": рятувальники показали засніжені Карпати після п'ятиденного шторму (фото)
На горі Піп Іван зберігається хмарна погода. Температура повітря опустилася до -8 градусів. ДСНС попереджає про ризик сходження лавин.
У середу, 22 лютого, на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах зберігається похмура погода після п'ятиденного снігового шторму, можливе сходження лавин. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.
Як уточнюється, видимість наразі в горах обмежена, температура повітря опустилася до мінус восьми градусів. Вітер південно-західний, 5-6 метрів за секунду.
Гірський рятувальник Василь Фіцак, зі свого боку, опублікував атмосферні фотографії з Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.
"Після п'яти діб шторму небеса відчинилися та подарували чудовий день", — написав він.
Водночас головне управління ДСНС в Івано-Франківській області попередило, що 22 лютого в горах зберігається серйозна сніголавинна небезпека 3 рівня.
Нагадаємо, 19 лютого в Карпатах випало понад два метри снігу. Будівлю обсерваторії, яка розташована на горі, замело снігом практично по самий дах.
Раніше співробітники ДСНС дали людям поради, як не замерзнути на вулиці у лютневі морози. Серед корисних порад — не залишати будинок голодним і утриматися від розпиття алкоголю на вулиці.