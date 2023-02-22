"Небеса відчинилися": рятувальники показали засніжені Карпати після п'ятиденного шторму (фото)

На горі Піп Іван зберігається хмарна погода. Температура повітря опустилася до -8 градусів. ДСНС попереджає про ризик сходження лавин.

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У середу, 22 лютого, на горі Піп Іван Чорногорський у Карпатах зберігається похмура погода після п'ятиденного снігового шторму, можливе сходження лавин. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій України.

[ + – ] Гора Піп Іван Чорногорський Фото: Василь Фіцак

Як уточнюється, видимість наразі в горах обмежена, температура повітря опустилася до мінус восьми градусів. Вітер південно-західний, 5-6 метрів за секунду.

Гірський рятувальник Василь Фіцак, зі свого боку, опублікував атмосферні фотографії з Чорногорського гірського пошуково-рятувального посту.

"Після п'яти діб шторму небеса відчинилися та подарували чудовий день", — написав він.

[ + – ] Карпати у снігу Фото: Василь Фіцак

Водночас головне управління ДСНС в Івано-Франківській області попередило, що 22 лютого в горах зберігається серйозна сніголавинна небезпека 3 рівня.

[ + – ] Гора Піп Іван Чорногорський у снігу Фото: Василь Фіцак [ + – ] Гора Піп Іван Чорногорський у снігу Фото: Василь Фіцак [ + – ] Гора Піп Іван Чорногорський у снігу Фото: Василь Фіцак [ + – ] Гора Піп Іван Чорногорський у снігу Фото: Василь Фіцак [ + – ] Гора Піп Іван Чорногорський у снігу Фото: Василь Фіцак

Нагадаємо, 19 лютого в Карпатах випало понад два метри снігу. Будівлю обсерваторії, яка розташована на горі, замело снігом практично по самий дах.

Раніше співробітники ДСНС дали людям поради, як не замерзнути на вулиці у лютневі морози. Серед корисних порад — не залишати будинок голодним і утриматися від розпиття алкоголю на вулиці.