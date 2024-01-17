Вылечили магнитом: киевские хирурги провели сложную операцию на сердце военного (фото)
Боец ВСУ получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки и не мог сделать полноценный вдох. Он обратился к столичным хирургам с жалобами на значительную одышку и боли в области сердца.
В столице Украины хирурги с помощью магнита успешно удалены осколки, которые застряли у сердца военного после получения ранения. Об этом сообщили в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова.
По данным источника, 46-летний мужчина столкнулся с серьезным осколочным ранением грудной клетки, что привело к затруднениям в полноценном вдохе. С появлением сильной одышки и болей, особенно в области сердца, он обратился за помощью к хирургам столичного медицинского учреждения.
Как заявили медики, в результате компьютерной томографии был обнаружен крупный осколок размером 8×9 мм, застрявший в оболочке сердца (перикарде).
Хирурги из Киева успешно извлекли осколок, застрявший у сердца военного, применяя магнит.
Военному уже проведена операция, и его выписали на амбулаторное лечение. В настоящее время он готовится к следующему этапу реконструктивного вмешательства.
В медучреждении отметили, что этот клинический случай демонстрирует преимущества сочетания высокотехнологичных хирургических методик для эффективного лечения ранений.
Напомним, что украинские врачи извлекли обломок мины из сердца 4-летней девочки, которая пострадала во время атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Херсон. Девочка попала под минометный обстрел со стороны российских оккупантов. Сейчас состояние ребенка стабильное.