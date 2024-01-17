Вылечили магнитом: киевские хирурги провели сложную операцию на сердце военного (фото)

Боец ВСУ получил тяжелое осколочное ранение грудной клетки и не мог сделать полноценный вдох. Он обратился к столичным хирургам с жалобами на значительную одышку и боли в области сердца.

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В столице Украины хирурги с помощью магнита успешно удалены осколки, которые застряли у сердца военного после получения ранения. Об этом сообщили в Национальном научном центре хирургии и трансплантологии имени А.А. Шалимова.

По данным источника, 46-летний мужчина столкнулся с серьезным осколочным ранением грудной клетки, что привело к затруднениям в полноценном вдохе. С появлением сильной одышки и болей, особенно в области сердца, он обратился за помощью к хирургам столичного медицинского учреждения.

Как заявили медики, в результате компьютерной томографии был обнаружен крупный осколок размером 8×9 мм, застрявший в оболочке сердца (перикарде).

Киевские хирурги провели сложную операцию на сердце военного

Хирурги из Киева успешно извлекли осколок, застрявший у сердца военного, применяя магнит.

Военному уже проведена операция, и его выписали на амбулаторное лечение. В настоящее время он готовится к следующему этапу реконструктивного вмешательства.

В медучреждении отметили, что этот клинический случай демонстрирует преимущества сочетания высокотехнологичных хирургических методик для эффективного лечения ранений.

Киевские хирурги провели сложную операцию на сердце военного

Напомним, что украинские врачи извлекли обломок мины из сердца 4-летней девочки, которая пострадала во время атаки Вооруженных сил Российской Федерации на Херсон. Девочка попала под минометный обстрел со стороны российских оккупантов. Сейчас состояние ребенка стабильное.