Не взял с собой телефон: украинец в Польше "поднял на ноги" полицию и авиацию

Мужчина ушел из дома, не взяв с собой мобильного телефона, а когда через несколько часов так и не вернулся, его родственники решили обратиться за помощью.

Related video

В Польше пропал 73-летний гражданин Украины. Он пошел прогуляться вблизи гор и заблудился. Пенсионера нашли в 20 км от дома. Об инциденте сообщается на сайте местной полиции.

Происшествие произошло в Малопольском воеводстве. В полицию поступило сообщение об исчезновении 73-летнего гражданина Украины, который проживал в местности Ритро Новосондецкого повета.

Важно

В Польше 18-летний подросток из Украины потерял на работе 2 ноги: подробности

Мужчина утром ушел из дома, не взяв с собой мобильный телефон. Когда через несколько часов он не вернулся, обеспокоенные родственники решили обратиться за помощью к правоохранителям. Полиция и несколько спасательных отрядов из ближайших населенных пунктов сразу начали поиски пропавшего мужчины. Территорию, где он ориентировочно мог находиться, прочесывали как с земли, так и с воздуха.

Правоохранители до вечера искали украинца, но так и не нашли. На следующее утро поиски продолжили. Только после обеда стало известно, что украинец нашелся. Он пешком по горам преодолел более 20 км и вышел в город Щавница в Новотарском уезде. Он находился в удовлетворительном состоянии.

Напомним, что в Польше украинец сэкономил на ночевке и едва не погиб. 58-летний гражданин Украины решил переночевать в одолженном автомобиле. Он время от времени включал двигатель, чтобы согреться.

Ранее сообщалось, что в городе Освенцим в Польше в ванной без признаков жизни нашли 46-летнюю гражданку Украины. Полицию вызвала ее дочь.