Не взяв із собою телефон: українець у Польщі "підняв на ноги" поліцію та авіацію

Чоловік пішов із дому, не взявши із собою мобільного телефону, а коли за кілька годин так і не повернувся, його родичі вирішили звернутися по допомогу.

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У Польщі зник 73-річний громадянин України. Він пішов прогулятися поблизу гір і заблукав. Пенсіонера знайшли за 20 км від дому. Про інцидент повідомляється на сайті місцевої поліції.

Подія сталася в Малопольському воєводстві. До поліції надійшло повідомлення про зникнення 73-річного громадянина України, який проживав у місцевості Ритро Новосондецького повіту.

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Чоловік уранці пішов із дому, не взявши із собою мобільний телефон. Коли за кілька годин він не повернувся, занепокоєні родичі вирішили звернутися по допомогу до правоохоронців. Поліція та кілька рятувальних загонів із найближчих населених пунктів одразу почали пошуки зниклого чоловіка. Територію, де він орієнтовно міг перебувати, прочісували як із землі, так і з повітря.

Правоохоронці до вечора шукали українця, але так і не знайшли. Наступного ранку пошуки продовжили. Лише після обіду стало відомо, що українець знайшовся. Він пішки горами здолав понад 20 км і вийшов до міста Щавниця в Новотарському повіті. Він перебував у задовільному стані.

Нагадаємо, що в Польщі українець зекономив на ночівлі та ледь не загинув. 58-річний громадянин України вирішив переночувати в позиченому автомобілі. Він час від часу вмикав двигун, щоб зігрітися.

Раніше повідомлялося, що в місті Освенцім у Польщі у ванній без ознак життя знайшли 46-річну громадянку України. Поліцію викликала її донька.