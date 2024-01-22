Современные технологии в ресторанах: онлайн-меню

Рассказываем о внедрении и преимуществах использования QR-меню в заведении.

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Для чего заведениям QR-меню

Использование QR-кодов для меню может сделать некоторые процессы в ресторане более эффективными, а также удобными для гостей и персонала, ведь процесс заказа происходит быстрее.

Улучшение качества обслуживания с помощью QR-меню увеличит продажи заведения и количество гостей в заведении, поэтому такая функция будет эффективной для обеих сторон.

Какие функции выполняет онлайн меню в кафе

Использование QR-меню облегчает вести бизнес, качество обслуживания гостей и много других преимуществ. Внедрение QR-меню в заведении даст такие возможности:

Бесконтактный заказ. QR-меню клеится на каждый стол, поэтому гости могут ознакомиться с меню без участия официанта. Это ускоряет выбор блюд и экономит расходы заведения на бумажное меню. Чтобы ознакомиться с меню нужно отсканировать QR-код с помощью смартфона.

QR-меню клеится на каждый стол, поэтому гости могут ознакомиться с меню без участия официанта. Это ускоряет выбор блюд и экономит расходы заведения на бумажное меню. Чтобы ознакомиться с меню нужно отсканировать QR-код с помощью смартфона. Больше информации о блюдах и товарах в заведении. В QR-меню можно добавить фотографию блюда, его название, полное описание, вес и по желанию его калорийность. Таким образом гость может без официанта быстрее определиться с заказом. Также в QR-меню можно добавить ссылки на социальные сети заведения, где можно больше узнать о заведении.

В QR-меню можно добавить фотографию блюда, его название, полное описание, вес и по желанию его калорийность. Таким образом гость может без официанта быстрее определиться с заказом. Также в QR-меню можно добавить ссылки на социальные сети заведения, где можно больше узнать о заведении. Обновление информации. Заведения могут обновлять цифровое меню через Интернет, а также другую информацию в реальном времени.

Заведения могут обновлять цифровое меню через Интернет, а также другую информацию в реальном времени. Аналитика. С помощью QR-меню ресторан или кафе может собирать данные о заказах, отзывы гостей и другую аналитику.

Преимущества онлайн меню от Poster

По одному QR-коду от Poster заведение получите онлайн-меню, оплату, отзывы гостей и другие возможности, в частности:

Мгновенная генерация QR-кода с готовым меню заведения. Меню автоматически наполнится товарами и тех. карточками из Poster. Актуальные данные. Изменения ассортимента и цен в аккаунте Poster автоматически обновляются в QR-меню. Быстрый доступ к меню и акционным предложениям. QR-коды приклейте на столики, чтобы гости всегда имели доступ к меню и акционным предложениям. Можно добавить в QR-код оплату и чаевые. Когда гость рассчитается, чек автоматически закрывается на кассе Poster, а официант получает в Telegram оповещение. При оплате своего счета гости также по желанию могут отправить сумму чаевых официанту. Улучшение сервиса. QR-код дает возможность гостям оставить отзыв, а администратору заведения быстро реагировать на комментарии. Оценка обслуживания поступает в Telegram, что позволяет администратору сразу увидеть благодарность гостя или негативный отзыв. Бесплатные наклейки. Представители компании Poster напечатают и отправят заведению нужное количество кодов бесплатно.

Как подключить Poster QR

Пользоваться QR-меню от Poster могут как новые, так и существующие клиенты. Новым клиентам для этого нужно создать учетную запись. Так вы можете начать использовать систему ведения учета Poster в вашем заведении. Первые 15 дней компания предоставляет возможность пользоваться ею бесплатно.

Существующим клиентам Poster нужно войти в учетную запись вашего заведения и подключить Poster QR из магазина программ. Первые 15 дней предоставляются бесплатно, поэтому в заведении за это время могут протестировать решение для создания QR-меню для ресторана или кафе от Poster. В рамках постоянной подписки на Poster стоимость составляет всего 252 грн в месяц.