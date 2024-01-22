Сучасні технології в ресторанах: онлайн-меню

Розповідаємо про впровадження та переваги використання QR-меню у закладі.

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Для чого закладам QR-меню

Використання QR-кодів для меню може зробити деякі процеси в ресторані ефективнішими, а також зручними для гостей і персоналу, адже процес замовлення відбувається швидше.

Покращення якості обслуговування за допомогою QR-меню збільшить продажі закладу і кількість гостей у закладі, тому така функція буде ефективною для обох сторін.

Які функції виконує онлайн-меню в кафе

Використання QR-меню полегшує вести бізнес, якість обслуговування гостей і багато інших переваг. Впровадження QR-меню у закладі дасть такі можливості:

Безконтактне замовлення. QR-меню клеїться на кожний стіл, тому гості можуть ознайомитись з меню без участі офіціанта. Це пришвидшує вибір страв і економить витрати закладу на паперове меню. Щоб ознайомитись з меню потрібно відсканувати QR-код за допомогою смартфона.

QR-меню клеїться на кожний стіл, тому гості можуть ознайомитись з меню без участі офіціанта. Це пришвидшує вибір страв і економить витрати закладу на паперове меню. Щоб ознайомитись з меню потрібно відсканувати QR-код за допомогою смартфона. Більше інформації про страви і товари у закладі. У QR-меню можна додати фотографію страви, її назву, повний опис, вагу і за бажанням його калорійність. Таким чином гість може без офіціанта швидше визначитись із заказом. Також у QR-меню можна додати посилання на соціальні мережі закладу, де можна більше дізнатись про заклад.

У QR-меню можна додати фотографію страви, її назву, повний опис, вагу і за бажанням його калорійність. Таким чином гість може без офіціанта швидше визначитись із заказом. Також у QR-меню можна додати посилання на соціальні мережі закладу, де можна більше дізнатись про заклад. Оновлення інформації . Заклади можуть оновлювати цифрове меню через Інтернет, а також іншу інформацію в реальному часі.

. Заклади можуть оновлювати цифрове меню через Інтернет, а також іншу інформацію в реальному часі. Аналітика. За допомогою QR-меню ресторан або кафе може збирати дані про замовлення, відгуки гостей та іншу аналітику.

Переваги онлайн-меню від Poster

За одним QR-кодом від Poster заклад отримає онлайн-меню, оплату, відгуки гостей та інші можливості, зокрема:

Миттєва генерація QR-коду з готовим меню закладу. Меню автоматично наповниться товарами та тех. картками з Poster. Актуальні дані. Зміни асортименту та цін в акаунті Poster автоматично оновлюються в QR-меню. Швидкий доступ до меню і акційних пропозицій. QR-коди приклейте на столики, щоб гості завжди мали доступ до меню і акційних пропозицій. Можна додати в QR-код оплату і чайові. Коли гість розрахується, чек автоматично закривається на касі Poster, а офіціант отримує в Telegram сповіщення. При оплаті свого рахунку гості також за бажанням можуть відправити суму чайових офіціанту. Покращення сервісу. QR-код дає можливість гостям залишити відгук, а адміністратору закладу швидко реагувати на коментарі. Оцінка обслуговування надходить в Telegram, що дозволяє адміністратору одразу побачити подяку гостя або негативний допис. Безкоштовні наліпки. Представники компанії Poster надрукують і відправлять закладу потрібну кількість кодів безкоштовно.

Як підключити Poster QR

Користуватись QR-меню від Poster можуть як нові, так і існуючі клієнти. Новим клієнтам для цього потрібно створити обліковий запис. Так ви можете почати використовувати систему ведення обліку Poster у вашому закладі. Перші 15 днів компанія надає можливість користуватись нею безкоштовно.

Існуючим клієнтам Poster потрібно увійти до облікового запису вашого закладу та підʼєднайти Poster QR з магазину програм. Перші 15 днів надаються безкоштовно, тож у закладі за цей час можуть протестувати рішення для створення QR-меню для ресторану чи кафе від Poster. В рамках постійної підписки на Poster вартість складає всього 252 грн на місяць.