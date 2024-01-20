Мазепе назначили один из самых больших залогов в истории Украины

Related video

19 января Печерский районный суд Киева избрал известному украинскому предпринимателю и генеральному директору инвестиционной компании Concorde Capital Игорю Мазепе меру пресечения в виде содержания под стражей до 27 февраля.

При этом предусмотрена возможность внесения залога в размере 349 млн 700 тысяч гривен. Это один из крупнейших залогов, который назначал суд за всю историю Украины.

По делу Мазепы прокуратура настаивала на залоге в 700 миллионов при инкриминируемом Мазепе ущербе для государства в 7 млн грн. Судья частично удовлетворил требования обвинения. Однако этого хватило, чтобы приблизиться к "рекорду".

После завершения судебного заседания Мазепа заявил, что планирует обжаловать меру пресечения. "Будем подавать апелляцию. Я считаю, что и прокуратура, скорее всего, будет подавать апелляцию", – сказал Мазепа. Он добавил, что решение о внесении залога будет приниматься с адвокатами.

Сопоставимые залоги в истории украинского правосудия раньше встречались всего несколько раз. И все они были связаны с коррупционными скандалами по хищению имущества государства.

В 2014 году бывшего председателя правления НАК "Нафтогаз Украины" Евгения Бакулина обвинили в организации крупных хищений. Тогда прокуратура просила залог в 1,5 млрд грн, однако тот же Печерский суд уменьшил эту сумму в пятнадцать раз – до 10 миллионов.

В 2017 году бывшему председателю Государственной фискальной службы Роману Насирову инкреминировали получение более 722 млн. гривен взятки и Высший антикоррупционный суд определил размер залога в 261 млн. гривен.

В крупнейшем коррупционном скандале уже в 2024 году, связанном с хищением имущества Министерства обороны во время войны, по делу львовского бизнесмена Игоря Гринкевича – суд ограничился залогом в 500 млн. гривен.

В 2022 году Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения 260 миллионов гривен залога скандальному экснардепу и застройщику Максиму Микитасю, которого разоблачили на попытке дать мэру Днепра Борису Филатову 22 миллиона евро (в то время около 850 миллионов гривен) взятки.