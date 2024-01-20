Мазепі призначили одну з найбільших застав в історії України

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19 січня Печерський районний суд Києва обрав відомому українському підприємцю та генеральному директору інвестиційної компанії Concorde Capital Ігорю Мазепі запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 27 лютого.

При цьому передбачена можливість внесення застави у розмірі 349 млн 700 тисяч гривень. Це є однією з найбільших застав, яку призначав суд за всю історію України.

У справі Мазепи прокуратура наполягала на заставі у 700 мільйонів при інкримінованих Мазепі збитках для держави у 7 млн грн. Суддя тільки частково задовольнив вимоги обвинувачення. Однак, цього вистачило, аби наблизитися до "рекорду".

Після завершення судового засідання Мазепа заявив, що планує оскаржувати запобіжний захід. "Будемо подавати апеляцію. Я вважаю, що й прокуратура, скоріш за все, буде подавати апеляцію", – сказав Мазепа. Він додав, що рішення щодо внесення застави буде ухвалювати з адвокатами.

Співмірні застави в історії українського правосуддя раніше зустрічались усього кілька разів. І всі вони були пов’язані з корупційними скандалами щодо розкрадання майна держави

У 2014 році колишнього голову правління НАК "Нафтогаз України" Євгенія Бакуліна звинуватили в організації великих розкрадань. Тоді прокуратура просила заставу в 1,5 млрд грн, проте той же Печерський суд зменшив цю суму вп'ятнадцятеро — до 10 мільйонів.

В 2017 році колишньому голові Державної фіскальної служби Роману Насірову інкремінували отримання понад 722 млн гривень хабара і Вищий антикорупційний суд визначив розмір застави у 261 млн гривень.

У найбільшому корупційному скандалі вже цього 2024 року, який пов’язаний з розкраданням майна Міністерства оборони під час війни, у справі львівського бізнесмена Ігоря Грінкевича – суд обмежився заставою у 500 млн. гривень.

В 2022 році Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення 260 мільйонів гривень застави скандальному екснардепу та забудовнику Максиму Микитасю, якого викрили на спробі дати меру Дніпра Борису Філатову 22 мільйони євро (на той час близько 850 мільйонів гривень) хабара.