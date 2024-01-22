Увидел женщину и решил застрелить: в полиции рассказали подробности убийства в Запорожье (фото)

По информации правоохранителей, одна из версий инцидента — спонтанное убийство незнакомой женщины. В полиции уверяют, что показали фотографию стрелка родным погибшей, однако те не узнали его.

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На улице Запорожья 21 января мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину и покончил жизнь самоубийством. В полиции отрабатывают несколько версий инцидента. Об этом ТСН.ua сообщил источник в правоохранительных органах.

Выстрелил в незнакомого прохожего

По информации правоохранителей, вероятно, стрелок лишил жизни внезапную прохожую, с которой даже не был знаком.

"Отрабатываются несколько версий. Первая — мужчина, который убил местную жительницу, не был с ней знаком. Правоохранители показали фотографию стрелка родным погибшей. Те сообщили, что лицо мужчины им не знакомо. Отсюда можно предположить, что убийство могло быть спонтанным. То есть шел, увидел женщину, решил убить. Почти мистика", — рассказывает источник в правоохранительных органах.

В центре Запорожья мужчина убил женщину, а затем выстрелил в себя

Убийство из-за конфликта между знакомыми

Однако, как отмечают в полиции, существует еще одна версия инцидента — "убийство из-за конфликта между знакомыми". Правоохранители добавляют, что родные женщины не знали о ее связи со стрелком.

Расстрел и самоубийство в Запорожье: что известно

По информации местной полиции в Facebook, в воскресенье, 21 января, в сквере Пограничников Александровского района произошла стрельба. О происшествии в дежурную часть отдела полиции №2 заявила женщина, которая стала свидетелем.

По словам заявительницы, неизвестный мужчина дважды выстрелил в прохожую женщину. В то время, когда на место прибыл наряд полиции, стрелок сидел на скамейке в сквере.

"Увидев правоохранителей, он покончил жизнь самоубийством, выстрелив в себя", — уточняют в полиции.

Кроме того, правоохранители отмечают, что женщину пытались реанимировать медики, однако она умерла в карете скорой.

На месте инцидента работали полицейские территориального подразделения полиции, управления уголовного розыска, патрульные полицейские и криминалисты.

Напомним, 7 января в Николаевской области на одном из пунктов дислокации военнослужащий застрелил заместителя командира роты, а затем совершил суицид.