На Николаевщине военнослужащий застрелил заместителя командира роты и себя: подробности

Мужчины не принимали участия в боевых действиях и все это время находились в тылу. Один из них работал в обеспечении личного состава, другой — отвечал за морально-психологическое состояние бойцов.

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В Николаевской области на одном из пунктов дислокации военнослужащий застрелил заместителя командира роты, а затем совершил суицид. Подробности инцидента рассказывает "Суспільне".

Чрезвычайное происшествие произошло 7 января. Как сообщил руководитель Николаевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Южного региона Андрей Клёпов в тот день в 21:00 они получили информацию, что военнослужащий — старшина, застрелил из своего штатного оружия АК-74 заместителя командира роты.

"Ориентировочно совершил шесть выстрелов, после чего совершил самоубийство", — рассказал Андрей Клепов.

По его словам, на место приезжали правоохранители, а по факту происшествия открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство".

По словам начальника службы по связям с общественностью 35 отдельной бригады морской пехоты Сергея Козачинского, инцидент произошел в одном из их подразделений на пункте временной дислокации на Николаевщине. По факту ЧП назначили служебное расследование.

Сообщается, что оба военнослужащих были недавно мобилизованы и присоединились к подразделению морской пехоты. Мужчины не принимали участия в боевых действиях и все это время находились в тылу. Один из них обеспечивал всем необходимым личный состав, другой выполнял обязанности морально-психологического обеспечения.

"Командование бригад выражают глубокие соболезнования родным и близким по поводу гибели военных", — говорит Сергей Козачинский.

Напомним, что в одной из воинских частей на Николаевщине во время построения сержант избил трех военных . Для избиения он воспользовался битой.

Ранее сообщалось, что в Одесской области умер военный, которого жестоко избили другие военнослужащие . В результате избиения у мужчины были сломаны шейные позвонки и произошел отек мозга.