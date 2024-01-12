На Миколаївщині військовослужбовець застрелив заступника командира роти й себе: подробиці

Чоловіки не брали участі в бойових діях і весь цей час перебували в тилу. Один із них працював у забезпеченні особового складу, інший відповідав за морально-психологічний стан бійців.

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У Миколаївській області на одному з пунктів дислокації військовослужбовець застрелив заступника командира роти, а потім скоїв суїцид. Подробиці інциденту розповідає "Суспільне".

Надзвичайна пригода сталася 7 січня. Як повідомив керівник Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону Андрій Кльопов, того дня о 21:00 вони отримали інформацію, що військовослужбовець, старшина, застрелив зі своєї штатної зброї АК-74 заступника командира роти.

"Орієнтовно здійснив шість пострілів, після чого здійснив самогубство", — розповів Андрій Кльопов.

За його словами, на місце приїздили правоохоронці, а за фактом події відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".

За словами начальника служби зв'язків із громадськістю 35 окремої бригади морської піхоти Сергія Козачинського, інцидент стався в одному з їхніх підрозділів на пункті тимчасової дислокації на Миколаївщині. За фактом НП призначили службове розслідування.

Повідомляється, що обидва військовослужбовці були нещодавно мобілізовані та приєдналися до підрозділу морської піхоти. Чоловіки не брали участі в бойових діях і весь цей час перебували в тилу. Один із них забезпечував усім необхідним особовий склад, інший виконував обов'язки морально-психологічного забезпечення.

"Командування бригад висловлюють глибокі співчуття рідним і близьким через загибель військових", — говорить Сергій Козачинський.

Нагадаємо що в одній із військових частин на Миколаївщині під час шикування сержант побив трьох військових. Для побиття він скористався биткою.

Раніше повідомлялося, що на Одещині помер військовий, якого жорстоко побили інші військовослужбовці. Унаслідок побиття в чоловіка були зламані шийні хребці та стався набряк мозку.