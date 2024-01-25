Владимиру Зеленскому — 46: самые интересные факты из жизни президента Украины (фото, видео)

Президент Украины несколько раз становился Человеком года по рейтингам различных изданий. В течение каденции на главу государства совершили более 12 покушений, а польские ученые в честь Зеленского назвали морскую лилию.

Related video

25 января Владимир Зеленский празднует свое 46-летие. Сегодня шестой президент Украины переживает на посту самые сложные времена и за это время успел стать олицетворением несокрушимости украинского народа в борьбе против российского агрессора. В честь дня рождения президента Фокус собрал несколько интересных фактов о Владимире Зеленском.

Владимир Зеленский 4 года прожил в Монголии

Будущий президент Украины родился 25 января 1978 года в городе Кривой Рог Днепропетровской области. Здесь ходил в местный детсад, но впоследствии семья Зеленского переехала в город Эрденет в Монголии, где мать Римма работала инженером, а отец Александр участвовал в строительстве горно-обогатительного комбината. В общем Зеленские прожили в Монголии 4 года, и там будущий президент закончил первый класс. Затем семья снова вернулась в родной Кривой Рог.

Владимир Зеленский в детстве

Владимир Зеленский по образованию юрист

Президент рассказывал, что в детстве мечтал получить специальность дипломата, а еще хотел быть пограничником. В 16 лет он сдал TOEFL в Днепропетровске и получил грант на образование в Израиле, но не поехал, потому что отец выступил против. Юридическое образование получил в 2000 году на факультете правоведения Криворожского экономического института.

В студенческие годы увлекся КВН и создал театр миниатюр "Беспризорник". В то же время Зеленского пригласили в команду КВН "Запорожье — Кривой Рог — Транзит". Чуть позже участники команды создали команду "Сборная Кривого Рога", а в 1997 году появилась команда "95-й квартал".

Зеленский на сцене "95 квартала" Фото: скриншот

Владимир и Елена Зеленские познакомились еще в школе

Со своей будущей женой президент Украины познакомился в подростковом возрасте — они учились в одной школе, но в параллельных классах. При чем за девушку Зеленскому пришлось побороться и отбить ее у другого ухажера. В 2003 году Зеленский женился на Елене Кияшко после 8 лет отношений. Сейчас супруги воспитывают двоих детей: дочь Александру (2004 года рождения) и сына Кирилла (2013 года рождения).

Владимир и Елена Зеленские

В честь Зеленского названа морская лилия в честь Зеленского

Польские ученые летом 2022 года обнаружили новый вид животного и посвятили его украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Команда польских палеонтологов во главе с Мариушем Саламоном из Института исследований Земли в Катовице исследовала окаменелость неизвестного животного из юрского периода. Ученые обнаружили, что оно принадлежит к группе иглокожих, нынешними представителями которой являются морские звезды, змеехвостки, морские ежи, морские лилии и голотурии или морские огурцы.

Ученые установили, что животное принадлежит к отряду Коматулид (Comatulida). Животное назвали Ausichicrinites zelenskyyi или аусичикринит Зеленского. Видовой эпитет zelenskyyi чествует Владимира Зеленского за его "мужество в защите свободной Украины", говорится в официальной формулировке.

Лилия Зеленского

Пережил более 12 покушений на свою жизнь

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину президент Владимир Зеленский пережил 12 покушений на свою жизнь. Перед началом вторжения России директор ЦРУ Билл Бернс предупредил Зеленского о российском плане его убийства. Об этом сообщает The Independent.

По информации автора готовящейся к публикации книги Криса Уиппла "Борьба за жизнь: внутри Белого дома Джо Байдена", по крайней мере две попытки покушения на украинского лидера удалось предотвратить благодаря разведывательной информации США, которую предоставил Бернс во время своего визита в украинскую столицу.

Стал человеком года

Президент Украины Владимир Зеленский и Дух Украины стали "человеком 2022 года" по версии журнала Time. Журнал вышел с обложкой с портретом украинского президента и заголовком "Человек года: Владимир Зеленский и Дух Украины".

По словам журналиста Time Саймона Шустера, успех Владимира Зеленского как военного лидера основывается на том, что его мужество "заразительно". Это распространилось среди политического руководства Украины в первые дни вторжения, когда все поняли, что президент остается в Киеве.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский стал "Человеком года" по версии британского издания Financial Times. Его признали "воплощением мужества и стойкости украинского народа в его борьбе против российской агрессии".

Признание

Самый влиятельный еврей мира (2022) по версии израильского издания "The Jerusalem Post";

Человек года (2022) по версии "Financial Times";

Человек года (2022) по версии "Time";

Самый влиятельный человек Европы (2022), по версии "Politico";

Человек года (2022) по версии журнала "Profil";

Мечтатель года (2023), по версии "Politico";

Один из 15 лидеров в категории "Государственное управление" (2023) в рейтинге "Список лидеров Украины УП-100" издания Украинская правда.

Речи Зеленского

Украинский президент на сегодня является одним из лидеров в мире среди речей президента к своему народу. Каждый вечер украинцы в разных уголках мира слышат его "Уважаемый украинский народ...". С 24 февраля 2022 года он обращался к украинцам уже не менее 700 раз.

Обращение Зеленского к Украинцам Фото: Скрин видео

Напомним, что Владимир Зеленский до выяснения обстоятельств падения российского самолета Ил-76 в Белгородской области отменил региональную поездку в центральные области и запретил назначать на четверг, 25 января, встречи для поздравлений его с днем рождения.