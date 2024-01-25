Володимиру Зеленському — 46: найцікавіші факти з життя президента України (фото, відео)

Президент України кілька разів ставав Людиною року за рейтингами різних видань. Впродовж каденції на очільника держави здійснили понад 12 замахів, а польські науковці на честь Зеленського назвали морську лілію.

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25 січня Володимир Зеленський святкує своє 46-річчя. Сьогодні шостий президент України переживає на посаді найскладніші часи і за цей час встиг стати уособленням незламності українського народу у боротьбі проти російського агресора. На честь дня народження президента Фокус зібрав кілька цікавих фактів про Володимира Зеленського.

Володимир Зеленський 4 роки прожив у Монголії

Майбутній президент України народився 25 січня 1978 року у місті Кривий Ріг на Дніпропетровщині. Тут ходив у місцевий дитсадок, але згодом родина Зеленського переїхала до міста Ерденет у Монголії, де мати Римма працювала інженером, а батько Олександр брав участь у будівництві гірничозбагачувального комбінату. Загалом Зеленські прожили в Монголії 4 роки, і там майбутній президент закінчив перший клас. Потім родина знову повернулася до рідного Кривого Рогу.

Володимир Зеленський в дитинстві

Володимир Зеленський за освітою юрист

Президент розповідав, що у дитинстві мріяв здобути фах дипломата, а ще хотів бути прикордонником. У 16 років він склав TOEFL у Дніпропетровську й отримав грант на освіту в Ізраїлі, але не поїхав, бо батько виступив проти. Юридичну освіту здобув у 2000 році на факультеті правознавства Криворізького економічного інституту.

У студентські роки захопився КВК і створив театр мініатюр "Беспризорник". Водночас Зеленського запросили в команду КВК "Запоріжжя — Кривий Ріг — Транзит". Трохи пізніше учасники команди створили команду "Збірна Кривого Рогу", а 1997 року з'явилась команда "95-й квартал".

Зеленський на сцені "95 кварталу" Фото: скриншот

Володимир та Олена Зеленські познайомилися ще у школі

Зі своєю майбутньої дружиною президент України познайомився у підлітковому віці — вони навчалися в одній школі, але в паралельних класах. При чому за дівчину Зеленському довелося поборотися і відбити її в іншого залицяльника. У 2003 році Зеленський одружився з Оленою Кияшко після 8 років стосунків. Зараз подружжя виховує двох дітей: доньку Олександру (2004 року народження) та сина Кирила (2013 року народження).

Володимир та Олена Зеленські

На честь Зеленського названо морську лілію

Польські науковці влітку 2022 року виявили новий вид тварини і присвятили його українському президенту Володимиру Зеленському.

Команда польських палеонтологів на чолі з Маріушем Саламоном з Інститут досліджень Землі у Катовіце дослідила скам'янілість невідомої тварини з юрського періоду. Вчені виявили, що вона належить до групи голкошкірих, нинішними представниками якої є морські зірки, змієхвістки, морські їжаки, морські лілії та голотурії або ж морські огірки.

Науковці встановили, що тварина належить до ряду Коматулід (Comatulida). Тварину назвали Ausichicrinites zelenskyyi або ж аусічикриніт Зеленського. Видовий епітет zelenskyyi вшановує Володимира Зеленського за його "мужність у захисті вільної України", йдеться в офіційному формулюванні.

Лілія Зеленського

Пережив понад 12 замахів на своє життя

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну президент Володимир Зеленський пережив 12 замахів на своє життя. Перед початком вторгнення Росії директор ЦРУ Білл Бернс попередив Зеленського про російський план його вбивства. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією автора книги Кріса Віппла "Боротьба за життя: усередині Білого дому Джо Байдена", що готується до публікації, принаймні двом спробам замаху на українського лідера вдалося запобігти завдяки розвідувальній інформації США, яку надав Бернс під час свого візиту до української столиці.

Став людиною року

Президент України Володимир Зеленський і Дух України стали "людиною 2022 року" за версією журналу Time. Журнал вийшов з обкладинкою з портретом українського президента і заголовком "Людина року: Володимир Зеленський і Дух України".

За словами журналіста Time Саймона Шустера, успіх Володимира Зеленського як військового лідера ґрунтується на тому, що його мужність "заразлива". Це поширилося серед політичного керівництва України в перші дні вторгнення, коли всі зрозуміли, що президент залишається у Києві.

Раніше президент України Володимир Зеленський став "Людиною року" за версією британського видання Financial Times. Його визнали "втіленням мужності та стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії".

Визнання

Найвпливовіший єврей світу (2022) за версією ізраїльського видання "The Jerusalem Post";

Людина року (2022) за версією "Financial Times";

Людина року (2022) за версією "Time";

Найвпливовіша людина Європи (2022), за версією "Politico";

Людина року (2022) за версією журналу "Profil";

Мрійник року (2023), за версією "Politico";

Один із 15 лідерів у категорії "Державне управління" (2023) у рейтингу "Список лідерів України УП-100" видання Українська правда.

Промови Зеленського

Український президент на сьогодні є одним з лідерів у світі серед промов президента до свого народу. Щовечора українці у різних куточках світу чують його "Шановний український народе…". Від 24 лютого 2022 року він звертався до українців вже щонайменше 700 разів.

Звернення Зеленського до Українців Фото: Скрін відео

Нагадаємо, що Володимир Зеленський до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області скасував регіональну поїздку в центральні області і заборонив призначати на четвер, 25 січня, зустрічі для привітань його з днем народження.