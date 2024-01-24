До з'ясування обставин: Зеленський скасував регіональну поїздку після катастрофи Іл-76, — ЗМІ

За словами журналістів, згідно з наказом українського лідера, буде скасовано всі зустрічі, призначені на честь його дня народження.

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Президент Володимир Зеленський до з'ясування обставин падіння російського літака Іл-76 у Бєлгородській області скасував регіональну поїздку в центральні області. Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на джерела в Офісі президента та обласних військових адміністраціях.

Також у джерелі заявили, що український лідер заборонив призначати на четвер, 25 січня, зустрічі для привітань його з днем народження.

Катастрофа Іл-76 під Бєлгородом: що відомо

Нагадаємо, 24 січня 24 січня в мережі з'явилися кадри падіння російського вантажного літака Іл-76 неподалік від кордону в Білгородській області. На відео видно, як повітряне судно зі стрімкою швидкістю падає.

Також повідомлялося, що росЗМІ опублікували список загиблого екіпажу Іл-76. Російські журналісти повідомили, що командира збитого Іл-76 Станіслава Беззубкіна представлять до державних нагород посмертно.

МЗС РФ звинуватило Україну в катастрофі Іл-76, назвавши подію "навмисною та усвідомленою акцією". За даними дипломатів, удар по літаку нібито завдавали зенітними ракетами з району населеного пункту Липці Харківської області. При цьому в ГУР заявили, що 24 січня дійсно планувався обмін полоненими з Росією, але поки що він не відбувся. Перевіряються всі версії того, що могло статися з російським літаком Іл-76.