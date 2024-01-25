Потратился на косметику, цветы и салоны красоты: украинец вымогал у экс-возлюбленной 28 тысяч гривен

Сначала речь шла о 9000 гривен, но впоследствии мужчина еще раз все пересчитал, и сумма увеличилась втрое. Он стал забрасывать бывшую текстовыми и звуковыми сообщениями, где озвучивал, сколько и за что она ему задолжала.

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На Хмельнитчине состоялся апелляционный суд по приговору Каменец-Подольского горрайонного суда, которым місцквого жителя признан виновным в вымогательстве с угрозой убийства. Апелляционная жалоба осужденного была отклонена. Об этом сообщается на сайте суда.

Согласно материалам дела, после разрыва отношений мужчина требовал у экс-возлюбленной вернуть ему все деньги, которые он якобы потратил на нее во время встреч. Сначала речь шла о 9000 гривен, впоследствии он еще раз все перечислил, и сумма выросла до 28 000 гривен. Мужчина забросал экс-возлюбленную сообщениями, как текстовыми, так и звуковыми с цифрами, сколько и за что она ему задолжала. В случае невозврата "долга" угрожал физической расправой.

Мужчину задержали после того, как потерпевшая, под контролем правоохранителей, перечислила ему на банковскую карточку 28 000 гривен.

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За вымогательство суд наказал мужчину 4 годами лишения свободы с освобождением от отбывания наказания с испытанием на 2 года испытательного срока. В пользу потерпевшей суд взыскал 10 000 гривен морального вреда и за процессуальные издержки.

Обвиняемый подал апелляционную жалобу, аргументируя это тем, что его вина не доказана. Мол, потерпевшая заняла у него деньги, и он просто просил их вернуть, без угроз и вымогательства.

Апелляционный суд определил, что у обвиняемого не было договорных обязательств с потерпевшей, а в разговорах и переписке он ни разу не просил ее вернуть долг по договору займа, зато он требовал вернуть средства за цветы для нее, за косметику, салон красоты, заправку авто и тому подобное.

"В процессе многочисленных телефонных угроз и сообщений потерпевшей, именно обвиняемый, а не потерпевшая выступал инициатором разговоров, назначал встречи и выдвигал требования, давал указания о передаче средств, устанавливал сроки встреч и в дальнейшем получил средства", — отметил апелляционный суд.

В конце концов судья отклонил апелляционную жалобу и оставил приговор суда первой инстанции без изменений.

Напомним, что жена подала на развод из-за видео, которое ее муж просматривал в TikTok. Женщина заявила, что была абсолютно счастливой, пока ее благоверный не подсел на просмотр видео о так называемой "традиционной жене".

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