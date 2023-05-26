Браков больше, чем разводов? Почему статистика Минюста нас "обманывает" — спросили у адвоката

Минюст опубликовал свежую статистику по регистрации браков и разводов в Украине. Адвокат, эксперт в области семейного права Наталия Горбаль рассказала Фокусу, почему к таким данным нужно относиться осторожно и как юристы используют судебные решения о предоставлении времени для примирения.

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В четверг, 25 мая, Министерство юстиции Украины опубликовало статистику по зарегистрированным бракам и разводам во время полномасштабной войны в Украине. По данным ведомства, с 24 февраля 2022 года по 30 апреля 2023 года поженились почти 255 тыс. пар. За этот же период было расторгнуто 20,6 тыс. браков, то есть более чем в 12 раз меньше.

Статистика не учитывает пары, которые уже подали на развод, но процедура еще не завершилась Фото: Анна Кудрик (инфографика)

На минувшей неделе министерство также обнародовало данные о количестве заключенных и разорванных браков в первом квартале 2023 года. Согласно статистике, за этот период в государстве было создано более 41 тыс. новых семей. Лидерами по заключению браков стали Днепропетровская область (4,1 тыс. пар), г. Киев (4 тыс.), Одесская область (3,2 тыс.), Киевская (2,5 тыс.), Винницкая (2,4 тыс.) и Харьковская (2,3 тыс.) области.

Разводов за этот же срок было меньше почти в 9 раз — 4,8 тыс.

В апреле в Украине заключили 14,5 тыс. браков, а 1,7 тыс. пар развелись.

"Это еще раз доказывает, что жизнь не остановить, она продолжается, несмотря на войну и несогласия", — оптимистично комментирует данные пресс-служба Минюста.

Статистика Минюста за первый квартал 2023 года Фото: Анна Кудрик (инфографика)

Наталия Горбаль, адвокат и партнер юридической компании Arzinger, считает, что такая статистика не отражает реальную картину. Еще в начале апреля эксперт рассказывала Фокусу, что существуют разводы двух типов. Первые касаются супругов, у которых нет несовершеннолетних детей. В этом случае мужчина и женщина могут обратиться с заявлением в органы регистрации актов гражданского состояния (РАГС) и через 30 дней, если не возникает вопросов, процесс развода завершается. Такие данные сразу учитываются в статистике.

"Есть другой вид развода — через суд. И здесь мы можем проследить, сколько было подано исков о расторжении брака в прошлом году, но не можем сказать, сколько судебных решений по этим искам уже вступили в законную силу, потому что в большинстве случаев суды до сих пор продолжаются", – рассказывала адвокат.

Иными словами, статистика Минюста не охватывает пары, которые уже подали на развод, но еще не имеют судебного решения.

Наталия Горбаль подчеркивает, что сегодня в Украине гораздо легче заключить брак, чем развестись. Если речь идет о парах, где есть дети, и суд, кроме требования о расторжении брака, также устанавливает место жительства детей или решает вопрос о разделе имущества, то процесс может затянуться. Во время войны все осложняется тем, что часть украинок уехала за границу, и они не могут физически находиться в зале суда.

Наталия Горбаль отмечает: сегодня в Украине легче заключить брак, чем развестись

Время на примирение: как это работает

В феврале этого года в парламенте зарегистрировали законопроект 9043 об увеличении срока рассмотрения заявлений о расторжении брака. Нардеп Георгий Мазурашу предлагал внести изменения в Семейный кодекс Украины и предоставлять на принятие решения о разводе три месяца со дня подачи заявления, а для семей с детьми — шесть месяцев. Сейчас на расторжение брака дается один месяц.

В конце марта профильный комитет отклонил законопроект.

Однако Наталия Горбаль считает, что законопроект имеет рациональное зерно. Как объясняет эксперт, иногда одного месяца недостаточно, чтобы супруги смогли прояснить все вопросы или один из них мог бы защитить свои нарушенные права способом, предусмотренным законом.

"Иногда для того, чтобы процесс расторжения брака не превратился в сплошную ошибку с соответствующими негативными последствиями, ответчик может воспользоваться своим правом и обратиться в суд с заявлением о предоставлении времени на примирение, максимальный срок которого — шесть месяцев. Адвокаты по семейному праву всегда найдут обоснование для такого обращения, поэтому судьи обычно не отказывают и предоставляют дополнительное время супругам», — комментирует она.

Наталья Горбаль приводит пример из своего профессионального опыта. Ее клиентка с мужем еще до войны переехали жить в одну из европейских стран, стали там резидентами, но остались гражданами Украины. И партнер решил втайне от нее подать на развод. Жена узнала об этом случайно. Она установила приложение "Дія", и ей во время семейного ужина как раз подтянулась судебная повестка по этому производству. Женщину это смутило, но она решила разобраться в ситуации, поэтому подала в суд заявление о предоставлении времени на примирение.

"Она обосновала это тем, что ни она, ни ее муж никогда не обсуждали, что их семья должна прекратить свое существование, а изложенное в иске не соответствует действительности и не доказано надлежащими доказательствами. Они проживали совместно как супруги и без прекращения брачных отношений", — объясняет эксперт.

Суд удовлетворил заявление о предоставлении времени для примирения, установив срок один месяц. Как объясняет адвокат, этого хватило, чтобы прояснить все вопросы.

"То есть о таком сроке на примирение кто-то из супругов иногда может просить не только потому, что действительно надеется уладить какие-то проблемы и восстановить отношения, но и для того, чтобы таким образом выиграть время и подготовиться должным образом к судебному разбирательству, хотя, конечно, это не тот смысл, который был заложен законодателем. Возможно, этот законопроект как раз и должен рассматриваться в контексте таких вопросов, в том числе не связанных непосредственно с восстановлением отношений, чтобы каждая из сторон имела возможность реализовать свое право на защиту нарушенных прав и у них было бы дополнительное время разобраться в ситуации", — комментирует Наталия Горбаль.

Напомним, житель Киева отсудил у жены после развода половину стоимости грудных имплантов. Киевлянин получил право на возмещение половины стоимости сделки, сделанной за средства из семейного бюджета.

Ранее Business Insider писал, что адвокаты и консультанты по разводам все чаще сталкиваются со случаями, когда один из супругов вложил деньги в криптовалюту с намерением не делить их с партнером. Дело в том, что криптовалюту не просто отследить, если человек знает определенные уловки, но тогда в игру вступают криптодетективы, которые для суда находят спрятанные деньги.