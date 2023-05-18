Киевлянин получил право на возмещение половины стоимости операции, которую сделали за счет семейного бюджета.

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Житель Киева отсудил у жены после развода половину стоимости грудных имплантов. Об этом сообщили в сообществе Совета адвокатов Украины.

Соломенский районный суд города Киева опубликовал свое решение относительно раздела общего имущества супругов. В этом решении суд признал молочные железы жены частью общего имущества и удовлетворил требование мужа о возмещении половины стоимости данной неделимой вещи.

Известно, что в 2016 году была проведена операция по эндопротезированию молочных желез, которая обошлась в 172 000 гривен, что эквивалентно 6000 евро.

Мужчина имеет право на возмещение половины стоимости операции Фото: Сообщество Совета адвокатов Украины

В соответствии со статьей 183 Гражданского кодекса Украины, неделимой считается вещь, которую нельзя разделить без утраты ее первоначального назначения. В статье 364 ГК Украины также указано, что если разделение долей в общем имуществе запрещено законом или является невозможным, совладелец, желающий получить часть своей доли, имеет право требовать от остальных совладельцев денежную или иную материальную компенсацию за стоимость своей доли.

С учетом того, что молочные железы женщины являются неделимыми, судом было принято решение об использовании денежных средств из семейного бюджета для проведения операции. В соответствии с этим решением, мужчина имеет право на возмещение половины стоимости операции, то есть 93 974 гривны, что эквивалентно 3000 евро.

Ранее Фокус писал, что испанка отсудила у бывшего мужа тысячи евро за ведение домашнего хозяйства. Ивана Мораль наняла адвоката и вместе с ним подала в суд иск, потребовав компенсацию за 25 лет брака, на протяжении которых она была домохозяйкой и воспитывала детей.

Также сообщалось, что в 2021 году в Великобритании женщина отсудила 17 тыс. фунтов стерлингов у начальника, который назвал ее старой. Мать трех детей проработала 20 лет в фермерском магазине в Кередигионе, Уэльс. Недавно она указала своему начальнику Сэму Куперу 45-ти лет, что владелец чайного магазина по соседству платит сотрудникам больше на один фунт стерлингов в час. Мужчина разозлился, грубо ответил Джанет, накричал на нее и назвал "старой женщиной".