Женщина отсудила 17 тыс фунтов стерлингов у начальника, который назвал ее старой

Британка пожаловалась на несправедливую оплату труда и была уволена после скандала.

72-летняя жительница Великобритании Джанет Уитт отсудила 17 тысяч фунтов стерлингов (652 884 гривен) у руководителя медовой фермы Нью Куэй, который назвал ее старой. Подробности судебного разбирательства приводит издание The Mirror.

Мать трех детей проработала 20 лет в фермерском магазине в Кередигионе, Уэльс. Недавно она указала своему начальнику Сэму Куперу 45-ти лет, что владелец чайного магазина по соседству платит сотрудникам больше на один фунт стерлингов в час. Мужчина разозлился, грубо ответил Джанет, накричал на нее и назвал "старой женщиной".

Как рассказала миссис Уитт, в ответ на критику начальник заявил, что она "ведет себя, как ребенок", а потом с руганью сопровождал до машины. На следующей неделе женщина вернулась на рабочее место, однако ее должность уже отдали другому человеку.

[ + – ] Ферма Нью Куэй в Великобритании Фото: Facebook/New Quay Honey Farm

После такой беседы, которая состоялась в августе 2019 года, 72-летняя менеджер обвинила Сэма Купера дискриминации по возрасту, несправедливом увольнении и виктимизации. Судья стал на сторону Джанет и обязал Купера выплатить сотруднице компенсацию в размере 17 тысяч фунтов стерлингов, включая 6 тысяч за моральный ущерб.

Ранее стало известно, что жена британского принца Гарри, Меган Маркл, обвинила владельцев издания Mail on Sunday в неправомерном использовании частной информации и нарушении авторских прав после публикации личного письма к ее отцу Томасу, которое она написала сразу после свадьбы. Герцогиня подала судебный иск против таблоида и успешно выиграла.

"Истец имел разумные основания полагать, что содержание письма останется конфиденциальным. Статьи Mail противоречат этому разумному ожиданию", — заявил судья.

Как рассказал адвокат, после публичного позора у Меган Маркл начались проблемы с сердцем. Жена принца также очень расстроилась из-за того, что отец продолжил общаться с журналистами и предоставлять комментарии после неприятного случая.

Писали также, что китайский суд в провинции Цзянсу поддержал издателей университетского учебника и якобы признал гомосексуальность психическим расстройством.